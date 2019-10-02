中五生涉企圖強姦14歲師妹　曾傳短訊致歉：控制唔到 (15:45)

現年21歲的被告陳展康，根據控方案情，他在2016年9月1日案發當天為中五學生，與就讀中四的受害人X（案發時14歲）同讀一校，在案發前一天被告曾透過手機向X表白。

案發當天，X與被告、另4名男生相約到她位於小西灣的家中玩耍，但其中一名已畢業男同學表明會遲一點才到。約下午1時放學後，X與被告和其中3名男生先到X的家中玩耍，當時X的母親及外傭也在家，但在下午2時離開，下午4時該3名男生因未完成暑期作業，先離開X的寓所，寓所內只剩下X及被告。

被告趁事主進入睡房更衣時，將她推倒在牀上，並騎住她，企圖扯下X的內褲，試圖強姦她，但不成功，其間又企圖把陽具放入事主口中和胸口，手指插X的下體令X感痛楚。剛巧另一名畢業生致電兩人詢問X的單位，X才成功推開被告。之後該畢業生前來，3人逗留至下午5時離開。翌日被告向X發短訊致歉，表示自己「控制唔到，太唔理性」。X最終決定向社工披露事件，由母親及社工陪同下報警。

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