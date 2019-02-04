人大代表兼城大校董會成員張俊勇　遭賭場追債446萬元 (19:04)

【14:45】第十三屆港區全國人大代表、香港城巿大學校董會成員張俊勇，上周五（9月27日）遭經營澳門美高梅的公司入稟高等法院，追討446萬元欠債，要求他盡快還款。

原訴為美高梅金殿超濠股份有限公司，被告為張俊勇。

入稟狀指稱，原告在澳門經營賭場及渡假村，被告是原告的顧問，雙方於2018年7月簽訂一份涉及泥碼協議，起初相關借貸協議只是200萬元，但在去年12月22日將貸款增至500萬元。被告曾償還53萬元；今年9月6日被告向原告發出一張支票，款項為446萬元，但未能兌現。原告遂入稟向被告追討本金446萬元及相關利益。

張俊勇為第十三屆港區全國人大代表、基本法推廣督導委員會委員、香港城市大學校董會成員等，亦是多間企業和投資公司的創辦人，包括投資房地產和可再生能源之盛國集團有限公司和媒體無限有限公司。

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