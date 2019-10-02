【十一．示威】外媒廣泛報道警武力升級　英外相：使用實彈不合比例 (14:15)

英國《衛報》報道，縱使過去在其他示威活動中，警方使用橡膠子彈和布袋彈時曾造成嚴重受傷，但以實彈槍擊示威者是4個月來首次，形容這代表警方使用武力重大升級。《華盛頓郵報》亦報道，周二是中國慶祝建國70周年，香港警方首次直接向示威者使用實彈，是武力對付示威者升級。《衛報》和《英國廣播公司》均報道港大學生會校園電視拍到警員近距離射擊一名學生的影片。

《紐約時報》今日則以<香港衝突升級 給中國國慶慶典蒙上陰影＞為題，報道昨日香港陷入反修例示威以來最激烈的衝突，荃灣開槍事件可能進一步加劇緊張局勢。報道指出，中國國家主席習近平從未提及香港近月的騷亂，似乎決定讓香港當局來處理這件事，「但隨着暑假過去，習近平的盤算是否會改變。中國已經面臨許多挑戰——從中美貿易戰到中國經濟增長放緩——這可能使北京對香港的挑釁失去耐心」。

英國首相藍韜文昨發表聲明批評警方做法，「儘管沒有藉口可使用暴力，但使用實彈的做法不合比例，只會令局勢火上加油」。他指出，開槍事件再次突顯雙方對話的需要，呼籲香港當局及示威者克制，讓局勢降溫。

（衛報／紐約時報／華盛頓郵報）

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