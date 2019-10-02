【十一．示威】外媒廣泛報道警武力升級　英外相：使用實彈不合比例 (14:15)

外國多個主流傳媒昨日及今日均有報道警方昨日在荃灣首次向示威者射實彈的經過，形容使用的武力升級。英國外相藍韜文發表聲明，批評警方使用實彈的做法是不合比例，只會加劇局勢升溫的風險。
英國《衛報》報道，縱使過去在其他示威活動中，警方使用橡膠子彈和布袋彈時曾造成嚴重受傷，但以實彈槍擊示威者是4個月來首次，形容這代表警方使用武力重大升級。《華盛頓郵報》亦報道，周二是中國慶祝建國70周年，香港警方首次直接向示威者使用實彈，是武力對付示威者升級。《衛報》和《英國廣播公司》均報道港大學生會校園電視拍到警員近距離射擊一名學生的影片。
《紐約時報》今日則以<香港衝突升級 給中國國慶慶典蒙上陰影＞為題，報道昨日香港陷入反修例示威以來最激烈的衝突，荃灣開槍事件可能進一步加劇緊張局勢。報道指出，中國國家主席習近平從未提及香港近月的騷亂，似乎決定讓香港當局來處理這件事，「但隨着暑假過去，習近平的盤算是否會改變。中國已經面臨許多挑戰——從中美貿易戰到中國經濟增長放緩——這可能使北京對香港的挑釁失去耐心」。
英國首相藍韜文昨發表聲明批評警方做法，「儘管沒有藉口可使用暴力，但使用實彈的做法不合比例，只會令局勢火上加油」。他指出，開槍事件再次突顯雙方對話的需要，呼籲香港當局及示威者克制，讓局勢降溫。