【929衝突】聲援被告者站滿法院兩層大堂　有學生批警美化向中五生開槍 (15:36)

曾同學指出，雖相關片段顯示該名中彈學生事前疑似手持鐵通，但警方可以用橡膠子彈、胡椒球等制服示威者，不明白為何會用實彈，因此6間中學反修例關注組發起罷課，顯示對事件的憤怒，並要求政府回應五大訴求，強調中學生罷課為保障未來的權益，希望成人諒解。

6間中學反修例關注組包括，莊啟程預科書院、中華基督教會銘基書院、世界龍岡學校劉皇發中學、九龍三育中學、聖芳濟書院及香港管理專業協會李國寶中學，該些中學均位於大角嘴、旺角一帶。

另外，法庭午飯休庭期間，法院對面的英華學生在學校梯間展示「篤信自由，善行公義」直幡，並多次向法院方向高喊「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號，又唱《願榮光歸香港》，法院外的市民舉起五字手勢作回應。法院大樓地下亦坐滿示威者，大多人買外賣用膳，有人疲累躺地休息。

【14:00】網民周日（29日）發起反極權大遊行，及後出現激烈警民衝突，96人各被控一項暴動罪。市民今日（2日）響應網上號召到西九龍裁判法院聲援，他們站滿大堂和法庭外，有身穿校服、參與罷課的中學生和罷工的市民到庭，多部警車於法院外戒備。

到庭旁聽和聲援的市民站滿法院兩層大堂，大部分人身穿黑衣和戴口罩，旁聽者於庭外大堂觀看直播，也有市民在法庭地下和烈日下靜坐聲援，他們不時叫口號。有市民表示今早8時許到達法院，惟仍未能取籌於庭外旁聽。「612人道支援基金」義工在法院各處舉牌，向被捕者及其家屬提供法律支援和情緒支援。

有市民到場摺紙鶴，向被告表達祝福和平安。有身穿校服並參與罷課的中學生於法院外聲援，他們與鄰校學生集合後到庭聲援。有學生不滿昨（1日）有警員向中五學生開槍，批評他們事後嘗試「美化」自己的行為，遂參與罷課，並到法院支持被告。她表示，有老師和學校社工到場提供協助。

有聲援者不滿被告被扣留超過48小時，上庭前不得保釋候審，認為做法不合理，她認為應先讓被告保釋，讓他們與家人一聚，「一旦去荔枝角還押，就一年半載（不能與家人相聚）」。

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