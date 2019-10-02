【逃犯條例】清潔工涉張臂攔警助示威者脫身　阻差辦公改控襲警 (13:45)

被告何永隆（49歲）被控於8月5日在深水埗欽州街與長沙灣道交界阻礙警長馮耀彤執行公務。控方提出修訂被告的控罪，由原來《簡易程序治罪條例》下的「阻礙警務人員執行職務」罪，改為《侵害人身罪條例》下「意圖犯罪而襲擊或襲警等」罪，惟指控內容不變。根據法例，原有控罪最高被罰款1000元及監禁6個月，新的控罪最高可處監禁兩年。

辯方則申請將押後案件10星期，表示需時向控方索取案發時的照片，以及容量逾500 GB的影片。嚴官決定將案件押後7周至11月20日再訊，屆時被告會答辯；另外被告保釋條件不變，包括每晚12時至翌日6時要守宵禁令。

被告案發時從事夜更清潔工人，他今日在庭外表示，礙於宵禁令所限，已轉為日更清潔散工，每周上班兩至三日。他指在家人的支持下，尚能繳租和維持生計，即使官司持續至11月亦不擔心。他亦對庭上約20位支持者說，希望他們關注更多年輕示威者被捕的案件。

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