【十一．示威】林志偉：若自身及他人生命安全受威脅　警應果斷使用合理適當武力 (13:31)

香港警察隊員佐級協會主席林志偉今（2日）發表聲明，批評示威者在國慶日（1日）發動無底線的違法暴力及破壞行為，又指出從影片中看到有警務人員在暴動現場鳴槍示警及自衛，行動符合警隊武力使用指引；林志偉提醒同袍，執勤時如遇上突發事件，而且自身或其他人的生命安全受到即時威脅，警務人員應當果斷，使用合理及適當的武力或武器，保護自己及其他人的安全。
林志偉表示，昨有大量警務人員被腐蝕性液體武器擊中受傷，亦有警務人員被大批暴徒包圍攻擊以致頭破血流，需要開槍示警及自衛才能脫身。他指出，香港正面臨嚴峻時刻，但政府未有提出或公布確實的針對措施，他指出行政長官如認為有出於公共秩序考慮的需要，發出宵禁令或宣布任何地區為禁區；亦可根據《緊急情況規例條例》採取多項針對性措施。
另外，多支紀律部隊的首長——入境事務處處長曾國衞、香港海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長，今日發表聯合聲明，表示連串暴力行為已遠遠超出任何容忍尺度，各紀律部隊嚴正表明，堅定支持特區政府及警隊止暴制亂，全力支持警隊嚴厲執法。
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