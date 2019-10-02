【逃犯條例】涉「三罷」噴黑交通燈等案　5被告獲撤宵禁令 (12:14)

5名被告依次為經營紅酒批發的劉佳妮（32歲）、陳祖澤（22歲）、車輛維修員黃榮津（26歲）、科大博士生冼迪（22歲）及餐廳水吧職員羅永恆（22歲）。劉及陳同被控刑事損壞，另各被控未能在規定下出示身分證文件；黃、冼、羅被控另一項刑事損壞。

控方申請押後案件，等待警方就66項證物的調查結果，包括油桶、油漆、衣物校對結果，另要檢取各被告的手機及對講機通話紀錄，以確認各被告是否有聯繫。控方續說，陳祖澤及冼迪涉保釋期間，再干犯9月15日金鐘及灣仔一帶大型集會的案件。

各被告代表均反對控方押後申請，認為控方上次提堂至今，仍沒有向辯方披露調查進展，並要求若再押後一段長時間，應撤銷各被告宵禁令及不准離港限制，以免對被告造成不合比例的不便。

陳祖澤及冼迪各自的代表律師均澄清，冼迪當日有不在場證據，在近日往警署更改保釋條件時被捕，警方只是向冼迪播放9月15日集會的片段，然後問有何看法，但沒有指出他曾在集會出現，控方指控並不公平，陳祖澤代表律師有同樣看法。

署理總裁判官蘇惠德聽罷陳辭，批准押後案件至12月11日，並撤銷各人宵禁令，但保留不准離港限制。

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