【十一．示威】前監警會委員鄭承隆：警開槍射中五生「合理合法」　事發上方或有石屎向天示警子彈或反彈 (11:22)

鄭承隆表示，涉事警員是因自己及同袍生命受威脅而開槍，又指出該警員當時身處位置上方有簷篷，不清楚是否有石屎，若向天鳴槍，子彈或會反彈下來。對於有指該警員可選擇使用其身上的長槍而非開實槍，他認為該警員與示威者在近距離情況下，是難以將手槍放回槍袋，再拿出其他製造距離的武器。

警務處長盧偉聰昨深夜回應荃灣開槍事件，稱「是施襲者咁近距離企埋嚟」，開槍是「合理合法」。鄭承隆表示認同說法，指該警員在此情況下選擇不多，不能選擇向手腳開槍，亦認為該警員很清晰知道自己在做何事。

昨日警方除在荃灣向中五生開槍，亦於油麻地及黃大仙向天鳴槍示警。鄭承隆認為，香港環境密集，向天鳴槍示警非好事，但若可令示威人群散開，會比射向人群或特定的人較好。

他指出，政治事件應用政治方法解決，「唔係剩係150個人（社區對話）去講完之後，跟住就去咗國慶，咁即係發生咩事呢？」他認為，150人的社區對話用處不大，抗爭者是希望獲得政府誠懇回覆。他希望政府不要將事件放在一邊，若想讓事件「掉淡」是不可能的，建議應作實質回應或深度對談。

他又表示，調查警員對錯及投訴不可以另開調查委員會，應交由監警會處理，不應影響現行機制，其他涉政府部署及回應方式等政治事件則可交由另一個委員會調查，這樣會較公道。

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