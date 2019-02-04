【十一．示威】何傳耀校友學生聲援被槍傷中五生　校友不滿校長拒評警濫暴 (11:58)

【11:42】校友霍先生說，謝校長一直只稱關心同學，但於會上卻承認自己從未看過健仔中槍的片段，又拒譴責警方開槍，甚至未肯呼籲警方克制及使用最低武力，令校友感到憤怒和失望。他指學校一直教導學生要有良知和責任感，並教導學生要懂得分辨是非，是次事件卻反映校方其身不正，坦言「我冇諗過謝潤明校長係一個咁冇承擔嘅人，我覺得俾佢枉教咗」。

校友傅先生亦指何副校長於會上不斷把內地與香港關係比喻為母子關係，又稱兒子與自己意見相左，亦不會破壞家中物品，被多名修讀政治學畢業的校友當場批評邏輯謬誤，何副校隨即改稱不談政治和法律對錯，一直拒評論警方濫暴問題。

【11:05】約50多名校友入內與校方會面約1小時後，校友們集體離場抗議。校友鄧先生表示，校方於會面期間稱「不談政治」，但副校長卻不斷以父母比喻政府和人民的關係，在場校友均認為浪費時間，因此離場，形容會面是不愉快地結束。

另一校友李先生稱，會面時何偉雄副校長不斷強調「政府父母論」，只稱會關心同學和譴責暴力，但不願正面回應譴責誰人，當校友問及警方濫暴問題則只懂「遊花園」，對校方的態度感不滿和失望。

【10:37】有網民昨日趁十一國慶發起「六區開花」，結果演變成多區激烈警民衝突，有示威者在荃灣被一名警署警長近距離開槍射中左胸受傷。據悉中槍示威者曾志健（音，健仔）為就讀荃灣公立何傳耀紀念中學（何中）的中五學生。今早有近400名何中校友、學生及市民到何中門外集會，聲援中槍同學，部分學生亦到自修室罷課，他們高叫「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，同時於現場募捐支援中槍的健仔，其間有學生聲淚俱下，要由其他同學摻扶。

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中五的陳同學稱自己與健仔不同班，與他不太熟稔，但知悉連月來健仔一直是較前線的示威者，認為中槍事件後，校長只到醫院探望，未有作出其他支援和向學生交代或表態，對此感到失望。吳同學則說自己一直沒有參與示威活動，但昨日警方竟然以真槍傷害學生，日後會考慮參與示威活動。

姓葉和姓蘇的校友今早亦特意前來支持及捐款，希望向健仔表達永遠有人支持，她們除了譴責警方開槍使用過度武力外，同時批評特首林鄭月娥只巡視被毀的港鐵閘機，但不會探望中槍傷者，行為過分。

戴上防毒面具的黃先生是已畢業4年的舊生，他說今早返回母校並沒有太多訴求，只想支持受槍傷的師弟。他表示，連月來的示威，警方對待反對聲音「從來無唔過份暴力過」，即使發生嚴重事件亦只會不斷砌詞狡辯，但香港人不可以習慣警察濫暴，希望昨日健仔身中的會是最後一槍實彈。

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有從上水遠赴校門外聲援的女士聲淚俱下，認為健仔不是悍匪或搶劫犯，只是一名追求自由的學生，但「癲曬」的警察企圖槍殺學生。她指香港人近100年來的生活習慣了自由的空氣，近月的抗爭不應該由下一代承受，稱：「應該係我地呢啲60後企出黎，如果係我仔女（中槍），我都唔知點算。」

何中校長謝潤明其後步出校門與校友和學生對話，他說昨天曾與兩位副校長到醫院探望健仔，但因他正做手術未成功探望，只能向家屬慰問，稍後會再到醫院探望。被問及對警方開槍的看法，謝未有正面回應，現場校友即怒斥校長不願回應。

校方其後安排多名校友進入校內，與謝潤明校長閉門對話，但稱不希望公開對話，亦不希望傳媒進入校園採訪。

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