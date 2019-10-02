【十一．示威】警方對昨各區爆大規模暴力示威予以最嚴厲譴責 (10:33)

警方表示，下午約3時40分，有警車途經油麻地窩打老道近彌敦道交界時被激進示威者包圍，警員下車驅散期間，被大群暴徒以竹枝等硬物圍攻，在人身安全受嚴重威脅及警告無效下，一名警員一度向天鳴槍兩發示警，以保護同僚及自身安全。

至下午約4時，警方於荃灣大河道進行掃蕩時，再有警員被大群暴徒以鐵通圍毆，當刻警員生命受嚴重威脅，經警告無效後向一名施襲男子開了一槍。該名18歲男子受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院救治。另外，警員在荃灣沙咀道及黃大仙沙田坳道，亦曾因生命受嚴重威脅，經警告無效後，分別向天鳴槍示警。

警方表示，自6月起，激進示威者一次又一次組織違法活動，其暴力行為的深度和廣度逐漸擴散，近日更有急劇升溫的趨勢，包括使用致命暴力襲擊警察，令公共安全一再受衝擊，整體社會秩序正處極為危險的邊緣。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。

十一相關報道：

警實彈射中五生 險中心臟 示威者追打警員 盧偉聰：開槍合理合法

青年碎片穿肺 手術取出彈頭

開槍訓練：射身體最大部位最易打中

警察通例：較溫和武力不能達目的 才可用槍

催淚彈對燃燒彈 多區激戰25警傷