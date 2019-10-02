【十一．示威】盧偉聰稱警開槍射中五生「合理合法」 (00:31)

盧偉聰稱18歲受傷男生是「左肩附近」中槍，送往瑪嘉烈醫院時清醒。有記者指出，該男生體內子彈距離心臟僅3厘米，質疑盧偉聰稱其肩膊中槍是歪曲事實，他回應稱，在場警員「不是醫務人員，無X光機」，只知道男生傷口在膊頭附近，「若子彈進入的方向可能影響其他地方，我相信醫管局或醫院方面可提供更多資料」，強調警方沒提供不正確信息。

有記者指出，事發時在場警員配備布袋彈、橡膠子彈及胡椒球槍等，質疑警員在極近距離向人開槍射實彈是否「蓄意謀殺」，盧偉聰回應稱，警員與施襲者的距離不是由警員決定，「是施襲者咁近距離企埋嚟」，強調警員當時別無選擇，只能用手上武器制止。他又稱，已觀看坊間片段，認為涉事警員開槍是「合理合法」。至於為何警員不向天開槍示警，盧偉聰稱開「警告槍」要視乎環境，「適合咪用囉，用唔到咪唔用囉」。

盧偉聰稱，警員周二全日共開6發實彈，包括在荃灣大河道一槍、沙嘴道兩槍、旺角向天開兩槍、沙田坳道一槍，但他未知沙田坳道開槍詳情，需進一步了解。他又否認警方發出過「前線警員感到有危險就可開真槍」的指令，但「若個別同事講過咁嘅嘢，我要返去查一查」，強調警方使用槍械及武力的指引無改變，警員生命受威脅可用適當武力應付。

另外，盧偉聰說，周二下午起，全港多處有「暴動的違法行為」，他予以最嚴厲譴責，形容周二是香港「其中一個最暴力最混亂的日子」。他又表示，警方全日拘捕逾180人，涉暴動、非法集會、藏有攻擊性武器及襲警。

十一相關報道：

【開槍短片】中五生左肺中槍子彈距心臟3厘米 接受手術取彈頭留醫ICU

十一交通．不斷更新

沙田．不斷更新

荃灣．不斷更新

港島．不斷更新

屯門．不斷更新

油尖旺．不斷更新

黃大仙．不斷更新