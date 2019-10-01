【十一．示威】港鐵強烈譴責鐵路設施縱火 (23:24)

港鐵稱因應今日的公眾活動，事前曾作仔細風險評估，與相關的政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，由早上起先後關閉金鐘站、灣仔站、太子站、銅鑼灣站及沙田站等共11個車站。另外，因應政府及機管局要求，機場快線列車於下午2時起只來往香港站及機場站，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

在公眾活動期間，各條鐵路線多個車站受到不同程度的影響，其中有部分重鐵及輕鐵的車站遭惡意縱火，包括：

•荃灣車廠大門保安控制室玻璃被打破及投擲燃燒彈；

•西鐵線兆康站至屯門站之間一段路軌被投擲燃燒彈；

•深水埗站一部升降機被投擲燃燒彈；

•荃灣站、深水埗站、油麻地站、佐敦站、中環站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、黃大仙站通風樓、鑽石山站、大圍站均有車站設施被縱火；

•輕鐵市中心站、大興北站及蔡意橋站月台被縱火；其中市中心站的月台及員工休息室被縱火。

同時，不同車站亦有鐵路設施被破壞。有示威者闖入已關閉的荃灣站，毀壞停泊於月台的列車、向路軌投擲燃燒彈、惡意破壞售票機、增值機、出入閘機、閉路電視鏡頭及塗污車站設施。輕鐵市中心站員工休息室內的設施被搬出並棄置於路軌上。蔡意橋站售票機亦被毁壞。示威者又強行進入已關閉的大圍站、車公廟站大肆破壞。東鐵線九龍塘站附近路軌被惡意投擲雜物。另外，深水埗站、金鐘站、彩虹站等多個出入口玻璃被毁壞。

為保障乘客及員工安全，多個車站需要即時關閉，荃灣線於約下午4時停駛，馬鞍山線亦需於約晚上7時暫停服務。

港鐵工程人員需於晚上收車後檢查被破壞的設施，評估損毁程度及盡力復修以維持對市民的服務。部分車站或設施有可能未能在明天恢復提供服務，港鐵呼籲乘客留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊。

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