【十一】警指多區有「暴動行為」籲市民勿外出　74人送院兩危殆兩嚴重 (23:59)

【21:56】醫管局表示，截至晚上10時，共66人送往9間公立醫院急症室，年齡介乎11至75歲，當中2男危殆、2男嚴重；18男6女情況穩定；36人出院；1男1女情況未知。

【21:34】醫管局表示，截至晚上8時，共51人送往9間公立醫院急症室，包括41男10女，年齡介乎11至75歲，當中2男危殆、2男嚴重。據悉，危殆傷者除了中槍的中五男生，另有一名年屆七旬男子，有消息指該男子心臟病發，傷勢與中槍等無關。嚴重個案包括24歲左眼受傷男子，留醫伊院，以及22歲右眼受傷男子，據悉其右眼傷勢為穿透性（penetrating），留醫明愛醫院。

【20:04】兩個危殆及一個嚴重個案均為男傷者，包括中槍中五生。據了解，另外一名危殆男子心臟病發，相信與中槍或其他傷勢無關。

【19:26】全港多區今日（10月1日）有大批市民示威，警方在荃灣及油麻地均曾開槍發射實彈，荃灣警員更近距離開實彈槍射中一名中五學生胸口。警察公共關係科晚上近7時發稿，稱港九新界「多區有暴動的行為」，多人受傷，呼籲市民留在安全地方，切勿外出，並要留意最新狀況。

醫管局表示，截至傍晚6時，共31人送往急症室，包括25男6女，年齡介乎18至75歲，其中兩人危殆，分別留醫瑪嘉烈及律敦治醫院；一人情況嚴重，留醫伊利沙伯醫院；17人情況穩定，其餘11人已出院。

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