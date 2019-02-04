【十一．開槍短片】中五生左肺中槍子彈距心臟3厘米　接受手術取彈頭留醫ICU (23:50)

【23:40】教育局對有學生在衝突中受重傷表示難過和痛心，希望受傷學生情況好轉。局方已聯絡涉事學校，學校已啟動危機處理小組跟進，並為學生及其家庭提供適切支援，局方會繼續與學校保持緊密聯絡及提供所需協助。教育局呼籲學生注意人身安全，遠離混亂及危險地方，切勿參與暴力及違法活動，並要保持冷靜，有需要時向社工及專業人士尋求意見；家長及教師亦應勸說學生不要參與這些有危險的活動。

【23:00】民主派24名立法會議員聯署，強烈譴責警方以實彈傷人，質疑在荃灣近距離開槍射傷中五學生的警員，動作「疑似攻擊甚於自衛」，要求警方即時全面交代開槍射人緣由，還受害者公道。

【20:56】消息稱，中槍男生已於伊利沙伯醫院正接受手術取出彈頭，將留醫深切治療部。

【18:44】傷者目前轉送伊利沙伯醫院心胸外科，準備接受手術取出子彈。

【18:23】消息指出，該名男傷者左邊肺部中彈，子彈在心臟左邊3厘米位置，目前清醒。傷者肋骨有裂痕，需要接受電腦掃描檢查，左肺亦出現氣胸，已插入導管放氣，要接受手術取出子彈。

【18:02】警方消息今（1日）傍晚確認有警員曾在荃灣開實彈槍，一名示威者左胸中彈。港大校園電視所拍片段顯示，該示威者當時在警員背後揮短鐵通，警員持槍轉身近距離開槍擊中示威者。

中槍示威者姓曾，中槍後被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆，其友人趕赴醫院了解，表示傷者為中五學生，送院時清醒，目前仍未能找到其家人。

據知，中槍示威者受傷後不斷高呼「我心口好痛」，其間有人不斷問示威者名稱，他自稱曾志健（音）。荃灣公立何傳耀紀念中學兩名副校長到醫院了解中槍學生傷勢，表示稍後會發新聞稿交代。

1.香港大學學生會校園電視facebook片段 2.香港城市大學學生會編輯委員會facebook片段