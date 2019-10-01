【十一國慶】銅鑼灣遊客區街道冷清　菲律賓遊客中午逛街下午留酒店 (16:20)

網民於十一國慶發起「六區開花」，多個大型商場昨（30日） 起相繼宣佈暫停營業。銅鑼灣遊客區一帶除了大型商場，多間地舖亦落閘，街道冷清，遊客寥寥可數。一名菲律賓遊客今（1日） 稱，一早訂好機票，而且已七度訪港，不擔心安全，估計今日是十一國慶，所以「最危險」，因此打算下午留在酒店。
記者下午2時在銅鑼灣觀察，大型商場如皇室堡、崇光百貨、希慎廣場、時代廣場均已關門。遊客旺區（如東角道、時代廣場等）大部分只有黑衣人逗留，其中由東角道至波斯富街的駱克道，逾50間地舖只有12間照常營業，包括藥房、電子用品店等，有電子用品店營業期間播放《願榮光歸香港》。
其中一間位於百德新街的藥房照常營業，其職員表示，過去遊行均有營業，有警察才關門。店面擺放大量口罩、退熱貼的「遊行用品」，職員表示「今日主要做示威者生意」，早已預料十一黃金周生意大跌，但「大是大非時期沒有辦法」。
第七度訪港的菲律賓遊客Maris今午在銅鑼灣一帶逛街，在藥房買了成藥、日用品等。她表示得知香港有大型示威，但對香港熟悉，而且機票一早訂好，故如常出發；過去兩天只在銅鑼灣逛街，因不知道各區有否示威；將在香港逗留至星期六，「我估計今天會是最危險，因是十一國慶」，逛街後會馬上回酒店。