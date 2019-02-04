【十一．沙田．短片】示威者闖大圍站「拆站」　警好運中心射海綿彈疑穿民居玻璃窗 (22:14)

【22:07】突然有最少5架車在源禾路被截查，包括一架now新聞台採訪車。

【19:42】示威者「快閃15分鐘」闖入大圍站，焚燒入閘機、打爛閉路電視及售票機等。

【19:23】示威者佔據車公廟路。

【19:13】示威者在車公廟外用約百部共享單車設路障。

【19:11】沙田車公廟站雖然落閘，但仍遭示威者破壞，售票機亦被噴黑。

【18:33】示威者燒國旗。

【18:00】街坊在希爾頓中心平台向示威者高呼有速龍，被警察射胡椒球彈。

【17:57】示威者在沙田正街向前推進，與警方距離一度收窄至約30米，雙方分別以燃燒彈及催淚彈「駁火」，速龍小隊到場，示威者後退。

【17:36】警察衝上希爾頓中心行人天橋，帶走3名女子，其中的中年女子受驚大哭。警察再帶走身穿寫有「香港人」黑衣「攝衫」男子。

【17:23】警察快速推進，示威者退入獅子山隧道公路。

【17:12】警察警告會開槍。

【17:08】警察與示威者在沙田正街對峙。

【17:05】沙田好運中心平台全清，防暴警舉槍指向屋苑平台。

【16:39】示威者將防線推至沙燕橋十字路口，與警激烈衝突。

【16:30】警方再次施放催淚彈，示威者把催淚彈擲走，未有散去。

【16:12】警方增援後，有示威者欲推進防線，警施放大量催淚彈。

【16:07】示威者在好運中心平台擲燃燒彈，距離警方數十米。

【15:30】警員朝沙田好運中心平台發射海綿彈，疑射穿一樓民居窗戶。據現場人士稱，事發時一名灰衣男子正於一樓平台向樓下投擲玻璃樽，警員於源禾路泳池十字路交界舉槍，斜向上發射海綿彈。

警方再施放催淚彈，一度射上樹，有示威者以漆彈還擊。示威者在好運中心平台與源禾路警察對戰。

【14:54】下午大批市民沙田車公廟路遊行，警方其後在好運中心對開發射至少10發催淚彈。警員再舉橙旗警告示威者速離，否則會開槍。

【13:35】下午約1時半，大批市民沿沙田車公廟路遊行，沿路撒溪錢及高呼「光復香港時代革命」口號，亦有人沿路派發白絲帶。其後在獅子山隧道公路開始有人拆鐵馬及設路障。約下午2時20分，好運中心外有人開始撬磚，示威者用超級市場手推車盛載磚頭。

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