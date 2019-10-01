【十一．荃灣．開槍短片】中五生中彈危殆　警另沙嘴道開兩槍 (21:30)

中五生中彈最新消息：手術取彈頭將留醫ICU

【20:20】有不同意見人士互相打鬥。

【20:18】示威者在新界南警局外縱火。

【20:00】荃灣大致回復平靜，示威者已散去。

【19:31】示威者在荃灣西站外縱火。

【19:15】荃灣入夜後，有多間店舖被破壞，包括：美心皇宮、東海堂、中國移動，miniso等。

【19:00】示威者破壞優品360店舖。

【18:46】示威者放火燒聯發麻雀館。

【18:15】示威者破壞荃灣港鐵站出口及對面的吉野家。

【17:30】中槍示威者姓曾，中槍後被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆，其友人趕赴醫院了解，表示傷者為中五學生，送院時清醒，目前仍未能找到其家人。（詳情：中五生左肺中彈危殆 子彈距心臟3厘米）

【17:08】警方消息確認有警員曾在荃灣開實彈槍，一名示威者左胸中彈。港大校園電視所拍片段顯示，該示威者當時在警員背後揮短鐵通，警員持槍轉身近距離開槍擊中示威者。

【16:56】荃灣大河道防暴警繼續施放催淚彈，示威者亦投擲燃燒彈。

【16:30】胸口中槍傷者躺在擔架送院。

【16:26】警方繼續拘捕行動，不斷有人被捕。

【16:18】荃灣海壩街警方持續不斷發射催淚彈。海壩街近鱟地坊有示威者左邊胸口中槍倒地，暫未確定是否布袋彈，警員為他戴上氧氣罩，另一被拘捕者大叫「唔好死呀手足」。傷者不斷高呼「我心口好痛」，並有血從胸口湧出。其間記者不斷問示威者名稱，他自稱曾志健（音）。

【16:02】荃灣防暴警展開清場，拘捕多人。

【15:54】荃灣海壩街防暴警繼續與示威者對峙，警方最少連開8發橡膠子彈。

【15:40】荃灣海壩街防暴警與示威者對峙。警施放催淚彈，示威者亦以燃燒彈還擊。

【15:33】防暴警在荃灣大河道舉黑旗，並施放多發催淚彈。示威者被集中困在路德圍附近。

【15:12】荃灣二陂坊有濃煙升上半空，疑為路障起火。

【15:04】警舉黑旗、橙旗，施放數枚催淚彈。

【15:03】荃灣青山公路浸信會對開，有30至40名防暴警察築防線；約60米後荃豐中心對開，示威者燃燒路障。至下午3時，警方舉黑旗警告會施放催淚煙。

【14:47】中旅社鐵閘被拆毁，示威者擊碎大門玻璃，破壞部分機器及設施，又有人向招牌噴漆。

【14:28】大批市民在10月1日國慶70周年之際，分別在多區集會及遊行。中午1時正，荃灣沙嘴道遊樂場有逾百人在看台上叫口號，附近的天橋亦站滿身穿黑衣的群眾。荃灣大會堂外，較早前有防暴警察戒備，其後已撤退。

至1時43分，沙嘴道遊樂場內的黑衣市民向掛上中國國旗的旗杆撒溪錢，又裝上三炷香，並作鞠躬，然後有人嘗試拆下國旗。

1時52分，示威者開始在沙嘴道佔路，其後有人持三炷香帶頭，從沙嘴道遊樂場出發，沿沙嘴道前往，稱要去中旅社。

2時13分，黑衣人持三炷香遊行到中旅社門前，三鞠躬後燒衣紙。至2時23分，示威者遊行至大河道天橋底，向貼在牆上的小熊維尼頭像上香、撒溪錢、燒衣紙後，稱前往何君堯辦事處。

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