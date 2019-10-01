【十一．屯門】示威者街上縱火　退向卓爾居 (22:42)

【20:15】示威者先後在V City及蔡意橋站縱火，又在行人天橋撒溪錢，其後退向卓爾居方向。

【18:15】示威者在6時許展開一輪反攻後，退至鹿苑街對開休息。

【18:10】據了解，一名較早前在屯門大會堂外被懷疑腐蝕液體濺中的攝影記者，送院治理後需要留院觀察，暫未能排除要接受手術的可能。

【17:53】防暴警舉黑旗及施放催淚煙，示威者一直投擲磚塊及燃燒彈。

【17:20】防暴警在鄉事會路快速推進，並在蔡意橋上施放催淚彈。警員越過蔡意橋後，指有人手持汽油彈，多名警員同時舉槍，但未有開槍。

【17:00】示威者其後經蔡意橋退往卓爾居外，再在橋上縱火圖拖延時間，警方暫時撤退。示威者現正重整旗鼓。

【16:20】近4時，警方於鄉事會路快速推進，制服最少兩人。其後示威者在河傍街交界縱火，其後消防到場將火救熄。

【15:16】警方在facebook帖文表示，暴徒於屯門使用腐蝕液體，多名警員及記者被灼傷。警方嚴厲譴責有關行為，並呼籲市民小心。

【15:18】屯門鄉事會路與杯渡路交界，警方施放催淚煙。

【14:43】警方表示，大批暴力示威者於屯門大會堂外破壞公物、投擲雜物及設置路障，又襲擊現場警務人員。警方將會使用相應武力驅散示威者，警告示威者立即停止違法行為及離開。

【14:35】有示威者向防暴警淋潑腐蝕液體，本報記者手部被潑中受傷。

【14:20】民陣今日（10月1日）十一遊行上訴被駁回，網民改為發起「六區開花」，屯門方面在下午1時前已開始有人聚集，有大批防暴警察在附近截查年輕人，惹起在場市民不滿。

有防暴警員情緒激動，稱要警告及拍攝引起哄動的市民，更以喝罵語氣問「邊個講嘢？」，在場有市民反問「依家係咪講嘢都唔得？」。另外，有市民問警員有無良知，有警員回答指「我哋嘅良知係法例賦予」，再引起市民騷動。

現場一度有逾百名市民聚集在屯門大會堂外，包圍約20名防暴警察，市民不時指罵警察及高叫口號，未見佔路及肢體衝突。至1時10分，防暴警察全數退入屯門大會堂，其間現場市民報以歡呼聲，又大叫「721唔見人、831打死人」及「收隊」。

至下午2時，防暴警衝出，拘捕多人。有中年男子和女子與防暴警爭執推撞。示威者不斷向防暴警丟雜物，逾20名防暴警帶着被捕的人緩緩退回大會堂旁邊，被示威者包圍襲擊，有示威者最少搶回被拘捕的一名少女。防暴警最終退入大會堂內。

另外，屯門市中心附近多個政府康文場地、屯門時代廣場、屯門市廣場、錦薈坊等商場已暫停營業。

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