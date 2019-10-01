【十一．油尖旺．短片】旺角警署黑旗射催淚彈 (23:58)

【00:21】旺角警署警員舉橙旗，警告示威者。

【10月2日00:15】旺角警署警員開了一槍，地上遺下橡膠子彈。

【10月1日23:32】有香港電台記者在旺角警署外，被懷疑橡膠子彈射中。該記者受訪時表示，眼見事發時附近只有記者，疑惑警方為何射向那位置。他形容自己中彈時像「被槌仔扑咗一下」，子彈射中右 膝蓋 ，令他屈膝有困難及會痛。

【23:19】示威者在彌敦道聯合廣場外設路障，封閉南行行車線。

【23:10】警方再突然從旺角警署向彌敦道射催淚彈，當時未見有示威者在馬路上聚集，彌敦道亦有車行駛，一部客貨車受催淚彈煙霧影響一度需停車。

【23:06】警方在旺角警署再舉黑旗。

【22:59】警方在旺角警署向彌敦道施放多枚催淚彈，當時警署外的太子道西仍有車行駛。現場多名市民不適，走入彌敦道太子道西交界一間銀行的櫃員機中心內暫避，並由義務急救員協助沖洗。

【22:56】警方在旺角警署舉藍旗，警告外面的市民正在非法集結，隨即再舉黑旗警告施放催淚煙。

【22:51】旺角警署外有人用英語大罵警察，稱他們在「中華人民共和國國慶70周年這一天槍擊一名年輕人」，問警員是否透過槍擊市民向政權表忠，旁邊有人叫他別說英文，「佢哋（警察）聽唔明㗎！」

【22:39】旺角始創中心外示威者向警車丟水樽等雜物。

【22:35】太子道西與荔枝角道交界有記者被押上警車，據了解他是「SocRec社會記錄頻道」記者。

【22:30】警方在彌敦道聯合廣場外舉藍旗。

【22:25】旺角防暴警陸續登車離開。

【22:23】荔枝角道有警員質疑面前大批記者是「假記者」，稱他們連「畀幾廿蚊攞個記者證都無呀」，又稱自己「唔鍾意畀人影響」，叫記者「影地下」。

【22:18】荔枝角道維景酒店外，有身穿記者反光衣的男子被防暴警察包圍截查。太子道西與荔枝角道交界有警員懷疑來自瑞士的記者是假記者，檢查其護照及記者證後放行。

【22:11】大批防暴警察及速龍警員推進到荔枝角道，並驅趕記者及施放胡椒噴劑，有記者中椒。警員並舉起長槍水平指向前方，又有警員以強光閃燈照射記者鏡頭阻止拍攝，以及將記者推出馬路。新填地街、荔枝角道交界有市民被制服。

【22:08】示威者在荔枝角道與砵蘭街交界縱火。

【22:03】太子有人放煙花，稱「要賀佢老母」。

數十黑衣人沿砵蘭街行抵荔枝角道基榮小學。

【21:42】警方再從旺角警署施放催淚彈。彌敦道愈來愈多示威者集結，再有人高叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求缺一不可」、「黑警還眼」等口號。

示威者向港鐵太子站D出口內擲玻璃及雜物，該出口內樓梯的火種已熄滅。

【21:39】警員在旺角警署警告停止掟磚，否則開橡膠彈或布袋彈。彌敦道聯合廣場外示威者突往旺角方向退後數十米，有人向原本示威者防線的路障投擲燃燒物。

【21:32】警方再在太子站外及彌敦道施放催淚彈。示威者在彌敦道聯合廣場外蹲下佈防，有人高叫「光復香港 時代革命」、「721唔見人、831打死人」等口號。旺角警署警員多次開咪要求在場記者離開。

【21:27】警方在旺角警署高處舉橙旗警告會開槍，警署外太子道西仍有車行駛。

有人將燃燒物擲入港鐵太子站D出口樓梯。

【21:24】警方再在旺角警署施放催淚彈。示威者在聯合廣場對開彌敦道用水馬設路障。

【21:21】旺角示威者走到始創中心外停下集結。

【21:17】警方在旺角警署舉黑旗，警告會使用催淚煙。

砵蘭街示威者往旺角方向前進。

消防撲熄港鐵深水埗站外的火種後，有消防員在C1出口閘外拍攝記錄站內情況。

【21:14】百餘名示威者在旺角砵蘭街集結。

【21:10】深水埗示威者發放煙花上天，並有人大叫「賀佢老母」。

【21:08】警方在旺角警署舉橙旗及黑旗，警告會開槍及使用催淚煙。警方數分鐘前已從旺角警署施放多枚催淚彈，有報攤檔主受波及，由義務急救員協助洗眼，亦有記者未及戴上裝備，吸入催淚煙不適。

【21:00】逾百示威者由長沙灣道行抵太子站D出口，用硬物擊破車站玻璃。警方從旺角警署發射逾5枚催淚彈。

長沙灣道有示威者在深水埗港鐵站出口縱火，並大叫提醒樓上居民關窗，又有人叫小心勿燒着港鐵站旁大廈的帳篷。

【20:37】逾百示威者開始沿長沙灣道行往太子方向。

【20:32】消防抵達長沙灣政府合署撲火。示威者在欽州街再築路障。

【20:23】示威者再在長沙灣政府合署外縱火，政府合署內亦有火種。

【20:14】長沙灣道欽州街交界較早前有居民疑高空擲物，近10名示威者衝上大廈欲「私了」，但無法辨認涉高空擲物住戶樓層。有人按動大廈警鐘，示威者離開。

有人用水樽、長棒和掃帚打破港鐵旺角站電梯玻璃，在場示威者歡呼。

【19:58】示威者用硬物擲向長沙灣政府合署。政府合署被人噴上《獅子山下》歌詞「理想一起去追」。

長沙灣道欽州街交界一大廈3樓居民疑高空擲物，現場市民用雷射筆照向該單位。

【19:52】旺角彌敦道對出彌敦道一名男子與人口角，其後被打及噴黑漆。

示威者再在長沙灣政府合署外縱火，消防員再到場滅火。

【19:40】有人在西九龍中心巴士總站向外擲多枚汽油彈。欽州街有途人被車撞倒，由消防員及救護員急救。途人江先生表示，一名扶着拐杖的男子，在欽州街與茘枝角道交界衝紅燈橫過馬路，被的士撞倒，飛彈數呎。

旺角彌敦道上空有直升機盤旋。

【19:31】旺角匯豐對開彌敦道路中心有人演奏《願榮光歸香港》。

消防員再到欽州街西九龍中心外滅火。

【19:22】深水埗西九龍中心巴士站有警員出現，被示威者發現後撤回。

警方從彌敦道及亞皆老街撤退後，大批示威者再次湧到街上。

【19:15】太子道西帝京酒店外再有人燒雜物，濃煙升至半空。

示威者再度沿欽州街衝向深水埗警署方向，警再發多枚催淚彈。

警方在亞皆老街舉橙旗。

【19:08】旺角警署外示威者繼續築路障，太子道西有人燒雜物，消防趕至撲滅火種。

港鐵旺角站爆水喉，有途人稱是示威者向消防喉點火引致。

【18:58】警方在旺角警署施放數枚催淚彈，警署外有人燒雜物。

【18:54】警方早前在深水埗欽州街施放催淚彈時，香港電台英文新聞部一名記者眼角中彈受傷。港台英文新聞部撤離現場。

【18:50】數百名示威者在太子道西洗衣街交界集結並設路障。

【18:37】亞皆老街最少7名示威者被捕，當中大部分為女子。有女被捕者遭警按住，不停大聲慘叫。

深水埗示威者沿長沙灣道到怡靖苑位置擲數枚汽油彈，現退回欽州街交界。

【18:28】大批速龍警員乘旅遊巴到亞皆老街拘捕多名示威者。

港鐵旺角站升降機井玻璃外牆被毀。彌敦道警員再次不斷以強光燈照記者，記者難睜開眼直望。

【18:18】示威者再於長沙灣政府合署聚集並縱火。

彌敦道警方防線推進到亞皆老街匯豐外。匯豐有人疑被「私了」，頭部受傷由義務急救員協助急救。現場消息稱傷者拍照後與示威者發生衝突。

朗豪坊外亞皆老街外有示威者集結，與警方防線相隔約200米。

【18:10】警方在旺角用擴音器叫「關窗！關窗！」，彌敦道有警員舉黑旗警告使用催淚煙。

【18:06】逾百防暴沿欽州街奔跑，示威者後退並留下多個火種。

旺角警方用強光照射行人路上的記者，要求行人路上的記者亦離開

【18:01】警察再在欽州街發催淚彈，有港台記者眼角被射傷。

旺角警員呼籲豉油街市民立即離開，指有「暴徒」用汽油彈襲擊人，「非常危險」。

【17:53】深水埗警察在欽州街享放約5枚催淚彈，示威者未有散去。

油麻地彌敦道警員再施放最少4發催淚彈。信和中心外最少兩人被制服，警將防線推出超過10米外，記者無法採訪。

【17:45】油麻地警方再放逾10發催淚彈。示威者一度向警方防線前進，並投擲燃燒物。

深水埗示威者在欽州街汝州街交界設防線。警方呼籲人群離開，警告稍後將用催淚彈或布袋彈。

【17:39】警方在油麻地施放催淚彈，示威者在防線前投擲燃燒物。

【17:34】油麻地警員宣布即將清場，促集結者立即離開。

【17:30】油麻地警員同時舉起橙旗及黑旗，警告會開槍及使用催淚煙，但示威者繼續向警察推進。

逾百示威者再集結於長沙灣道與欽州街交界。

【17:17】深水埗示威者沿元州街重返欽州街，警察在欽州街再放3粒催淚彈。

警方再在油麻地舉黑旗。

【17:04】警察由欽州街推進至元州街，嘉頓公司外有人縱火。欽州街與青山道交界路面磚頭被掘起。

油麻地彌敦道有女子在地上倒洗潔精。

【17:00】警察在欽州街，從長沙灣政府合署施放逾30粒催淚彈並沿路推進。

有人在港鐵佐敦站寶靈街出口堆放垃圾桶，並有垃圾桶起火。

【16:56】警察於欽州街天橋位置舉黑旗，呼籲人群立刻離開。警察與示威者相距約50米。警方施放逾10粒催淚彈。

尖沙嘴警署對面均樂大廈有居民聲稱家中窗戶被警方以催淚彈射爆，家中老幼全受影響，包括年僅3個月嬰兒。

彌敦道警方防線已推至油麻地，仍有大批市民圍觀，示威者則退至近登打士街。

【16:49】警方在彌敦道同時舉起黑旗、藍旗及橙旗，推進防線到彌敦道近眾坊街時拉起防線，不讓記者跟隨。

【16:45】消防抵達長沙灣政府合署。

【16:42】繼續有示威者破壞長沙灣政府合署，有示威者點火焚燒大樓內紙箱，自動灑水系統啟動。

彌敦道示威者撤退，警方仍在佐敦向無人彌敦道射催淚彈，並追捕示威者。

【16:38】尖沙嘴彌敦道近柯士甸道，示威者用雨傘和木板抵擋攻擊。警方不斷施放催淚彈期間，仍有車駛經現場。示威者沿彌敦道向旺角方向後退。

【16:28】尖沙嘴警方要求彌敦道、山林道示威者速離，一分鐘後再射催淚彈。警方並從尖沙嘴警署內，向彌敦道只有記者的位置施放多枚催淚彈。

深水埗示威者向長沙灣政府合署擲雞蛋。

【16:21】尖沙嘴警署外有示威者擲燃燒物，警署外花槽有火光。

【16:11】長沙灣政府合署外示威者縱火，火種發出巨響。有人試圖用泥鏟打破長沙灣政府合署玻璃無果，泥鏟反而損毀，示威者之後再用鐵欄擊破玻璃外牆。

【16:00】油麻地彌敦道窩打老道有警員受傷，兩名防暴警察舉槍指向示威者。消息稱警員曾向天開真槍。本報正向警方查詢。

現場目擊者表示，約下午3時半，有衝鋒車途經窩打老道往大角咀方向期間，被示威者包圍，並拍打車身，衝鋒車上警員嘗試落車制服示威者，惟被一群示威者以竹枝攻擊。目擊者稱，有警員拔出手槍，以水平方向指向示威者，其間聽到兩聲巨響，現場消息指出沒發現有人受傷。

示威者噴黑長沙灣政府合署外交通燈。

【15:32】欽州街警方廣播指發出第三次警報，指示威者已違法，呼籲示威者離開，否則將採驅散與拘捕行動；又呼籲店舖拉閘，停止營業，稱市民應「與使用暴力者劃清界線」。

中國建設銀行彌敦道分行被破壞，大門玻璃破碎。

【15:24】有示威者在佐敦燒紙和塗鴉。遊行隊伍抵達佐敦裕華國貨外，又折返向旺角方向行。

深水埗有示威者重返欽州街與長沙灣道交界堵路，逾百黑衣人在該處聚集。警察於欽州街再次廣播，呼籲人群散去。

【15:06】欽州街元州街交界防暴警登上警車，沿欽州街到長沙灣政府合署外。

【14:54】有示威者在旺角登打士街設路障。

逾百防暴警沿欽州街，推進至元州街交界，並多次大叫「前面有曱甴」。

【14:45】警方在深水埗楓樹街遊樂場外舉黑旗。另有警員沿欽州街推進，示威者沿長道灣道前往深水埗方向。

旺角遊行隊頭呼籲去中旅社，有少數入跟從入內，但大部分人仍在彌敦道向尖沙嘴方向前進。

【14:37】旺角遊行市民轉出彌敦道，佔往尖沙嘴車路。

長沙灣政府合署對外5條欽州街行車線，全被示威者以路障封閉。現場有警察廣播呼籲現場人士散去，否則警方將採取行動。

【14:31】塘尾道遊行市民轉入旺角道。

長沙灣政府合署外，示威者撒溪錢，大叫「黑警，收嘢呀」、「黑警，死全家」、「沒有國慶，只有國殤」。翟氏一家三代同堂出來示威，年紀最少的是5歲的翟小朋友，其母親表示因不滿政府管理手法，更不滿警權過大，所以今日一家5口出來示威，「我們為公義，不怕危險」。

【14:21】遊行市民沿塘尾道往尖沙嘴方向行車線前進。

【14:15】深水埗遊行隊頭市民決定避開旺角警署，經白楊街前往旺角方向。

【14:11】遊行市民抵達長沙灣政府合署，在長沙灣道與欽州街交界着手封路，黑衣人大叫「士巴拿」、「落雨開遮」。

【14:04】大批市民在10月1日國慶70周年之際，分別在多區集會及遊行。下午1時許，約30名警員守在楓樹街遊樂場外，大量黑衣人隔馬路大喊「黑警，死全家」、「721唔見人，831打死人」、「香港人，加油」等口號。

深水埗遊行市民沿長沙灣道前進，經石峽尾街到達長沙灣道與大埔道交界調頭，決定不到旺角；但至下午近2時，遊行隊伍又起步前往旺角。有人在長沙灣道與大埔道交界撒溪錢，大喊「打倒共產黨」。長沙灣道隊頭佔用3條行車線，邊行邊呼籲途人加入，至約1時50分遇上太子另一隊遊行隊伍的龍尾，有人邊叫「賀佢老母」邊撒溪錢。

70歲深水埗老街坊黃女士稱，原來坐在楓樹街遊樂場內，後被警察趕出遊樂場。她表示，每日行街見到警察都膽驚受怕，又指政府令商場、商舖關門，「妨礙飲茶自由，倒不如戒嚴一星期」，又指假若沒有7．21元朗事件，就沒有今日亂局。

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