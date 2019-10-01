【十一．黃大仙】龍翔道百餘示威者聚集　防暴警舉藍旗 (18:43)

【18:41】龍翔道防暴警舉藍旗警告。

【18:37】龍翔道仍有百餘示威者聚集，有人燒路障。

【17:58】防暴警於龍翔道、沙田坳道兩邊包抄示威者，急速推進，施放多枚催淚彈及橡膠子彈。

【17:52】紀律部隊宿舍外，對戰未停，防暴警間斷地施放催淚彈。

【17:38】正德街的防暴警開始收隊。

【17:35】被捕者於正德街被押上警車，12人當中有1人為義務急救員。有防暴警員舉起大口徑防暴槍指向天。

【17:20】防暴警於龍翔道高舉黑旗及橙旗，並向上舉槍，龍翔道並無示威者。

【17:12】警員將被捕者帶到黃大仙中心橋底搜袋。

【17:04】龍翔道有12人被捕，警方不斷擴大封鎖線。

【16:56】約10名示威者於龍翔道被制服。

【16:51】速龍小隊於龍翔道驅散示威者。

【16:38】防暴警由沙田坳道推進至龍翔道，黃大仙站近龍翔道一個出口的排氣口起火冒煙。

【16:35】防暴警於沙田坳道推進，連放多枚催淚彈及橡膠子彈。

【16:24】現場傳出至少5下疑開真槍的巨響。

【16:21】示威者連續擲汽油彈，防暴警施放催淚彈。

【16:20】示威者走上黃大仙中心南館停車場，與正德街警員對峙。

【16:14】消防員一邊救火，另一邊廂有示威者向防暴警擲汽油彈，防暴警再發多枚催淚彈及橡膠子彈。

【16:09】消防員到電單車起火現場滅火。

【16:05】電單車起火位置傳出一下爆炸聲，隨後有消防員到場。

【16:01】多輛電單車起火，火勢猛烈。

【15:58】防暴警向龍翔道方向推進，連續施放多枚催淚彈，示威者擲汽油彈還擊。

【15:54】防暴警發射至少8發橡膠子彈。

【15:50】示威者擲汽油彈，防暴警舉橙旗及黑旗。

【15:47】防暴警黃大仙紀律部隊宿舍外連放至少10枚催淚彈，另亦射橡膠子彈。

【15:34】示威者在蒲崗村道及鳳德道交界設路障。

【15:22】防暴警再放5枚催淚彈，大批市民街坊哀嚎及指罵防暴警：「全部老人院嚟㗎！」

【15:21】示威者與防暴警於飛鳳街對峙。

【15:12】有示威者在黃大仙中心平台吊路障到下方。

【14:58】示威者以鐵枝破壞港鐵黃大仙站鐵閘及玻璃。

【14:55】示威者在龍翔道設路障，佔據東行車線。

【14:45】新光中心天橋上，有示威者向下方的防暴警察掟磚，警察舉槍戒備。

【14:39】鳳德公園外龍翔道交通擠塞，防暴警指揮車龍往鑽石山方向。

【14:33】防暴警於龍翔道近鳳德公園再施放催淚彈。

【14:31】龍翔道交通擠塞，防暴警察下車步行回警署。

【14:27】防暴警察收隊，警車撤退。

【14:13】防暴警再放約6枚催淚彈。

【14:10】黃大仙中心外示威者築路障與警方對峙。

【14:07】防暴警放催淚彈。

【13:53】示威者在黃大仙道拆竹枝，又架起傘陣，並推進至黃大仙廣場外的沙田坳道，與防暴警察距離只是200米之內，防暴警察繼續舉藍旗警告，防暴警其後急速推進，示威者再次四散，防暴警察進駐黃大仙廣場平台。

【13:50】民陣今天十一遊行上訴被駁回，網民改為發起「六區開花」，今午（1日）約1時，黃大仙廣場外佈滿防暴警察，馬路停泊至少8輛警車，新光中心一帶有數百穿黑衣市民聚集，其後大批防暴警到場增援，舉藍旗警告，並向竹園推進，示威者四散。

中午12時許，有穿黑衣年輕少女及中年男子被截查搜袋，其後獲放行。

懷有5個月身孕的黃大仙街坊鄭太今午到黃大仙廣場，她說，自己作為兩個小孩的媽媽，替下一代的社會環境感非常擔心，故認為需要站出來示威。她認為，警方濫權濫暴，政府應成立獨立調查委員會徹查。鄭太說，自己要「大動作」撫着肚子，以令警察知悉她是孕婦，免有衝突時會受傷。

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