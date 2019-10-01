警搜全港多個單位　拘22人涉非法集結及藏械 (18:30)

【12:40】警方於昨晚（9月30日）及今早（1日）搜查全港多個目標單位，以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器，拘捕年齡介乎17至40歲的18男4女，檢獲電油、玻璃樽等懷疑用作製造汽油彈的物品。警方表示，被捕人中有兩人為學生。

警方毒品調查科總督察譚子偉表示，警員今晨於灣仔一單位檢獲大量對講機、數個豬嘴、兩支伸縮警棍、18公升電油、多個玻璃樽及懷疑用作引火之用的布料，警方相信有關材料是用作製造汽油彈，遂以藏有攻擊性武器拘捕單位內3男2女。

毒品調查科人員今日凌晨亦在全港多區拘捕年齡介乎17至36歲的10男1女，涉嫌於7月至9月參與非法集結。

另外，有組織罪案及三合會調查科接獲線報，稱有激進示威者計劃製造及提供汽油彈，於公眾活動中使用。有組織罪案及三合會調查科總督察陳兆祥表示，警方昨日取得法庭手令，搜查荃灣一工廈單位及銅鑼灣一賓館，並於賓館房間內發現約15公升天拿水、過百個玻璃樽、打火機、疑作引火用的布料，以及常見的示威裝備，包括頭盔、防暴面具、眼罩、對講機和急救包。

警員其後於個別人士處所檢獲彈叉、玻璃珠和鋼珠，以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器，拘捕年齡介乎22至40歲的5男1女，所有被捕人士現正被扣留調查。

警方表示，行動中檢獲的材料可製作過百個汽油彈，不排除於今日的公眾活動中使用。警方指出，正調查各單位是否與案件有關聯。

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