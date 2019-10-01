社民連灣仔遊行遭「愛國人士」衝擊　警施胡椒噴霧帶走兩人 (10:43)

社民連一行約20人，今早帶同預先準備的紙製「棺材」，於灣仔家計會起步遊行往金紫荊廣場，惟出發前被數十名親建制陣營的「愛國」人士包圍，他們打開雨傘企圖阻礙遊行起步，又向遊行人士施襲，社民連的紙製「棺材」被毁。

大批防暴警察及後到場，向遊行隊伍施放胡椒噴霧並隔開雙方，社民連主席吳文遠及兩名旁觀的軍裝警員「中椒」。警員及後帶走兩名「愛國」人士，及後護送社民連起步遊行。

遊行團隊不斷高叫「屠夫政權，遺臭萬年」、「五大訴求，缺一不可，十‧一上街」等口號，當抵達會展對開位置，「長毛」梁國雄宣讀聲明，並當場將三張標語及信件燒毁，之後遊行隊伍陸續散去。

吳文遠表示，日前古思堯及曾健成的辦公室曾被多名惡漢闖入，要求「搵棺材」，至今早遊行前亦被「支持香港警察及政府」人士衝擊，更有人暴力破壞「棺材」，警方最終帶走該名「愛國」人士。他指出，港鐵今日關閉多個主要車站，有妨礙市民遊行集會之嫌，形容港鐵做法猶如戒嚴，呼籲香港人珍惜基本法給予的自由。

梁國雄稱，今日遊行目的為關注六四死難者，稱「嚟遊行，唔係嚟打交」，批評施襲者「無恥」。