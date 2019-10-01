【十一國慶】張建宗：激進示威令經濟雪上加霜　市民迫切期望走出困局 (09:40)

張建宗致辭時提到，部分激進示威者行動不斷升級，包括非法集結、堵路、投擲汽油彈、縱火及襲擊市民，他批評是破壞社會秩序、衝擊香港法治、影響市民安全及正常生活，令正面對下行壓力的經濟雪上加霜。

他指出，廣大市民對陌生的香港感震驚及傷心，迫切期望盡快走出目前困局，而特區政府展示最大誠意，成立對話辦事處，展開對話工作，希望以溝通化解分歧。他強調，「暴力行為和對抗態度絕對不是解決問題的方法」，當前尖銳社會矛盾比過去更需要所有香港人精誠團結、和衷共濟、求同存異，才能讓社會恢復秩序及活力。

他表示，林鄭月娥正積極籌備立法會復會後任內第3份施政報告，藉此展示特區政府管治決心，政府會用以民為本態度、以新思維，認真處理長期以來困擾廣大市民的老大難問題及社會矛盾。

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