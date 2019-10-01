【十一．交通】荃灣線馬鞍山線列車服務全線暫停 (22:26)

目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

港島線：中環站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、天后站、西營盤站、香港大學站

觀塘線：油麻地站、旺角站、太子站、樂富站、黃大仙站、鑽石山站、彩虹站、九龍灣站、牛頭角站、觀塘線、藍田站

荃灣線：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、太子站、旺角站、油麻地站、佐敦站、尖沙嘴站、金鐘站 、中環站

西鐵線：尖東站、屯門站、荃灣西站、元朗站、兆康站、朗屏站、錦上路、天水圍站

東鐵線：沙田站、大圍站

馬鞍山線：大圍站、車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、大水坑站、恆安站、馬鞍山站

將軍澳線：寶琳站

【22:03】西鐵線只維持紅磡站、柯士甸站、南昌站及美孚站。錦上路及天水圍站要關閉。

【21:06】觀塘線列車不停藍田站。

【21:01】觀塘線列車不停觀塘站，車站亦會關閉。

【20:24】觀塘線牛頭角站已關閉。

【20:14】觀塘線九龍灣站已關閉。另外，西鐵線南昌及美孚站分別有人干擾車門，致列車不能開出。目前列車服務受阻，港鐵職員正在處理。

【19:50】由於彩虹站的火警系統啟動，車站要緊急疏散，觀塘線列車不會停彩虹站。港島線天后站亦要關閉。

【18:58】西鐵線朗屏站已暫停服務。

【18:45】馬鞍山線目前需要暫停服務，沿線車站都會關閉。東鐵線列車亦不停大圍站。

【17:35】石門站已關閉。荃灣線列車服務暫停，港鐵提供免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站。

【17:22】港鐵表示，兆康站目前情況不適合提供服務，亦需要關閉，列車不停兆康站。

【17:00】元朗站已關閉。

【16:50】第一城站已關閉。

【16:21】港鐵表示，馬鞍山線沙田圍站已關閉。

【15:54】香港大學站亦已關閉。

【15:50】樂富站剛剛亦已關閉。

【15:35】港鐵表示，西九龍站及柯士甸站附近有公眾活動進行，現正實施客流管理措施，乘客只可使用指定出入口進出。如前往乘搭高速鐵路，請帶同即日車票/購票憑證及有效的旅行證件，於香港西九龍站D入口（近圓方溜冰場）進站；出站則使用B出口。車站不設現場售票，可透過網上系統、熱線電話及指定代理購票。如經柯士甸站前往香港西九龍站，需使用柯士甸站B5出口，並依照職員指示。

港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間；也可考慮乘搭東鐵線前往內地。

【15:35】旺角站已關閉。

【15:28】尖東站已關閉。

其他已關閉的港鐵站：

港島：金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站

觀塘線：黃大仙站、鑽石山站

荃灣線：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、深水埗站、太子站、油麻地站（現仍開放的車站：荔景、美孚、荔枝角、長沙灣、佐敦、尖沙嘴、中環）

東鐵西鐵馬鐵：沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣西站、尖東站

【15:20】油麻地站目前亦已關閉。目前以下車站已關閉，列車不停以下車站：

【15:15】港鐵表示，目前以下車站已關閉，列車不停以下車站：

【15:10】港島線西營盤站目前已關閉。

【14:35】港鐵表示，因應有公眾活動進行，經過詳細風險評估，為審慎起見，葵芳站、葵興站、大窩口站及鑽石山站亦需要關閉。

【13:45】港鐵表示，因應屯門區有公眾活動進行，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：

505線維持18分鐘一班

507線維持20分鐘一班

614線維持30分鐘一班

614P線維持23分鐘一班

615P線維持27分鐘一班

751線維持18分鐘一班

港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間及考慮使用其他交通工具。

【10:28】運輸署宣布，因道路情況，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

●下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

904、905、971、973、A12、W1

●下列港島區的路段現暫時封閉：

•西區海底隧道的石塘咀出口

為配合機場實施進出管制措施，機場快線服務會於下午2時起作出調整，直至另行通知：

•列車服務只維持來往機場至香港站，每10分鐘一班

•列車將不停九龍、青衣及博覽館站

•博覽館站將會暫時關閉

九龍站的市區預辦登機服務將會暫停，香港站的市區預辦登機服務，將維持於航班起飛前90分鐘截止。

（運輸署詳細交通消息）

【08:42】今日（1日）是國慶70周年，預料多區有示威活動，港鐵表示，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗及黃大仙等8個車站亦暫時關閉。

港鐵服務調整如下：

•上午11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、荃灣、荃灣西及屯門站暫時關閉，列車不停有關車站

• 金鐘、灣仔及太子站暫時關閉，列車不停有關車站

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

基於安全考慮，其他車站或其部分出入口可能隨時關閉，而未能預早通知。