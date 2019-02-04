【十一．交通】港鐵金鐘灣仔太子站早上起暫停開放　免費接駁巴士來往海洋公園站堅尼地城站 (22:56)

• 金鐘站、灣仔站、太子站，由早上起暫停開放，列車亦不停這3個車站，直至另行通知

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

港鐵會視乎實際情況，基於乘客和員工的安全考慮，亦有可能隨時關閉其他車站或其部份出入口，而未能預早通知。港鐵呼籲乘客預早計劃行程，及留意港鐵網頁、手機應用程MTR Mobile，車站及列車廣播發放的最新車務安排。

港鐵又表示，留意到網上有人鼓吹在港鐵車站及列車內破壞，甚至做出危及乘客的行為，公司強調這是非常嚴重的罪行，並會危及自身及其他乘客的生命安全，強調任何人都不應做出這些行為，為己為人，亦不要干擾列車運作及破壞鐵路設施。

另外，因應九龍站附近可能有公眾活動進行，港鐵公司經詳細風險評估，顧及到參觀人士和員工的安全，港鐵展廊於10月1日的參觀活動取消。如預約參觀人士有任何查詢，可致電港鐵熱線：2881 8888。

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