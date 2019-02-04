【929衝突】右眼受傷印尼記者留醫東院情況嚴重　指摘警方向傳媒開槍 (23:15)

昨（29日）「929全球反極權大遊行」期間，有本地印尼語傳媒SUARA女記者Veby Mega Indah在灣仔站行人天橋直播採訪時，疑被數米外的警員擎槍射出橡膠子彈傷及右眼眼眉位置倒地。醫管局今（30日）表示，女記者情況嚴重，正留醫東區醫院；同日，女記者透過韋智達律師行發新聞稿表示，相信是被警員以布袋彈或橡膠子彈射中，令她右眼嚴重受傷，有關彈殼在現場附近被發現。
新聞稿指出，女記者當時是在連接香港入境處往灣仔站A4出口的行人天橋，報道示威活動。她身穿印有「記者」字樣的反光背心及頭盔，亦掛記者證在頸上，與其他傳媒站在天橋樓梯頂端，並沒混在示威者當中。
新聞稿表示，警方當時從天橋樓梯中間位置，與女記者相隔約12米，向傳媒方向發射子彈，擊中她的眼罩，令她右眼嚴重受傷。醫生暫未能評估傷勢，將在7天後作掃描再評估。
新聞稿引述代表律師稱，當時警方視線內只有傳媒，警方能清楚辨認女記者身分；子彈在可致命距離，從下方射出，只會擊中上身或頭部，違反製造商指引，將會向警務處長盧偉聰及開槍警員提出刑事及民事訴訟。
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