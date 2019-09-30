【十一國慶．機場】機鐵下午2時起不停九龍站青衣站　香港站管制人流 (22:17)

• 來往香港站至機場站的列車服務每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站

• 九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務會全日暫停，需要使用相關服務的乘客可以使用東涌線前往香港站。

另外，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於地面層協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

港鐵表示，乘客預早計劃行程或考慮使用其他交通工具。留意港鐵網頁、手機應用程式MTR Mobile，車站及列車廣播發放的最新車務安排。我們亦會透過傳媒向公眾發放相關資訊。

交通消息：

港鐵金鐘灣仔太子站早上起暫停開放 免費接駁巴士來往海洋公園站堅尼地城站

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