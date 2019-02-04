【929衝突】的士涉撞傷人司機離去　遭示威者「私了」擊毁　登記地址尋無車主 (21:23)

周日晚上，一輛的士於銅鑼灣鵝頸橋街市北座對開，撞倒網媒正在直播的記者，該記者報稱手部多處擦傷，要求的士司機停車，但司機不顧而去。肇事的士駛至堅拿道西時，被現場市民以垃圾桶等雜物包圍。防暴警察接報到場後，向該記者表示沒辦法處理交通意外，把案件交由交通部處理，並安排救護車將記者送院，的士司機一度被防暴警察帶離但未有被捕，其後司機離開現場。至晚上9時半，多人破壞該輛的士，車身被噴黑油，玻璃被砸碎，車頭汽車零件被淋水，其後消防到場處理。

本報根據運輸署資料得悉涉事的士於2017年4月首次登記，車主為天德國際投資有限公司，該公司董事為一名姓孫女子。本報記者曾到車牌登記地址拍門查詢，一名老翁應門，稱「此處無人姓孫」。

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