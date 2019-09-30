前布政司鍾逸傑逝世　林鄭月娥表深切哀悼 (22:25)

林鄭月娥又說，鍾逸傑1987年離開公務員團隊後繼續服務香港，是香港房屋委員會首任非官守成員主席，亦是港事顧問，為香港回歸作出貢獻。他在1990年成立香港工商專業聯會，是香港智庫的先驅，多年來就《施政報告》及重大社會議題向政府提交不少寶貴意見。她說，曾在不同工作崗位上時常徵詢鍾逸傑的看法。他特別關心青年人，除為基層學生和大學生擔任導師外，亦創辦「同心同根萬里行」，為青年人提供到內地交流的機會，今年已舉辦了第17屆，培育後輩不遺餘力。

林鄭月娥又稱，鍾逸傑爵士對社群的關懷不局限於香港，亦十分投入內地的慈善工作，其創辦的「無止橋」項目鼓勵香港和內地大學生義務為內地貧困和偏遠的農村設計和修建便橋及村莊設施，讓學生加深對內地的了解。此外，他的逸傑國際慈善基金會過去28年來，一直致力組織來自世界各地的醫療志願者，免費為內地患有唇顎裂的貧困兒童提供免費的手術治療。林鄭月娥表示，曾多次參與他所組織的慈善活動，對他為改善內地人民福祉的投入和熱情深表敬佩。

【21:25】新民黨對於鍾逸傑爵士病逝，表示深切哀悼。該黨表示，鍾逸傑爵士畢生貢獻香港。回歸前，他致力為港英政府培育一批批傑出政務官，不遺餘力建設新界、發展新市鎮，同時帶領香港走向回歸。其工作、視野及貢獻，為香港數十年來的發展奠下不可動搖的根基。退休後，鍾逸傑爵士仍以香港為家，並且熱心投入公益事業，積極提攜年輕人，傳授經驗，是很多年輕人的良師益友。

新民黨又稱，鍾逸傑作為新民黨特別顧問，經常指導新民黨的工作，讓新民黨有長足發展，新民黨對此深感銘謝。鍾逸傑爵士心繫香港，一直關注香港社會及政局發展，是香港最忠誠的朋友，也是「一國兩制」最大的支持者。新民黨對其離世，深切哀悼，並致以最崇高敬意。

【20:22】前布政司鍾逸傑今日（30日）逝世，享年92歲。他曾出任多個港英政府要職，並曾支持梁振英及葉劉淑儀出任特首，並出任葉太競選辦特別顧問。

梁振英晚上7時許於facebook發文表示，「沉痛悼念」，他形容鍾逸傑是「香港的好公僕，是中國的老朋友」，退休後為香港的平穩過渡、房屋問題及促進香港青少年對國家的認同盡心盡力。兩個月前，在病牀的鍾逸傑仍對香港局勢憂心忡忡。

鍾逸傑1957移居香港，於港英政府擔任要職，1985至1987年曾出任布政司，1986年港督尤德逝世，鍾逸傑曾擔任署理港督，1988年至1993年出任房屋委員會主席，1993年至1997年出任港事顧問，他退休後出任多間機構非執行主席及董事，並曾擔任香港工商專業聯會會長，積極投身義工及慈善服務。

鍾逸傑2011年曾公開表態支持梁振英出任特首，並直認自己是其智囊之一，他讚揚梁熟悉社會政策及了解港人所需，會是個優秀的領袖。2016年亦支持葉劉淑儀參選特首，曾讚揚她是「認真的人」，認為她過去有不少政績，相信她能處理社會問題。

2014年出現佔領運動，他當時接受本報專訪時指出，警方在9月28日以催淚彈驅散示威者做法令人不快，政府早應在當日以對話解決問題。

他近年較少現身公開場合，但退休多年仍心繫社會，不遺餘力服務社區，2015年時曾計劃為屯門區Band 3學生開設英語會話班，又擔任中文大學的導師，為微笑行動、無止橋等機構服務。

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