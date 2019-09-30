【逃犯條例．九龍人鏈】旺角警署指聚集者非法集結　要求馬上離開 (23:06)

【23:02】有人向警署掟水樽、玻璃樽等，警方隨即開咪警告市民正參與非法集結，要求馬上離開，否則會以武力驅散。

【22:37】百計市民聚集在太子站外，數名防暴警於旺角警署正門及露台戒備，以強力電筒照向聚集市民，但未有作任何警告或要求市民離開。

【22:08】築人鏈活動結束，不少參加者前往港鐵太子站外，現時站外聚集至少200人。

【21:03】現場有人稱人鏈已延伸至太子站；另一邊廂大批市民「迫爆鐘樓」，欲加入人鏈。

【20:47】90後的小妹（化名）在人鏈活動中負責「帶位」，協調在場參加者。小妹稱，是透過社交媒體接觸到發起人，因此自薦做活動的義工；被問到為何以人鏈形式紀念8·31事件，她表示社會經常將反修例示威者標籤成暴力分子，希望今次能讓大眾再見到示威者「超級和理非的一面」。同為義工的Object（化名）則表示，希望人鏈活動令港鐵知道市民仍未忘記8·31事件，要他們交出完整閉路電視片段。

【20:20】8月31日速龍小隊進入太子站車廂打人，事隔一個月有網民發起人鏈活動，由尖沙嘴鐘樓築人鏈至太子站紀念此事。今晚（30日）近7時數百人於尖沙嘴鐘樓集合響應活動。至晚上8時，人鏈由尖沙嘴鐘樓一直沿彌敦道延伸至油麻地，並繼續往太子方向前進。市民用pepe蛙紙樣摺出心形，亦有人自製pepe蛙的海報。另外，沿途有參加者貼上文宣，呼籲明日（10月1日）上街。

尖沙嘴鐘樓下有十多隻「pepe蛙」供人任取，市民稱，有人買了很多pepe蛙，希望答謝年輕人的付出。不少參加者亦自攜pepe蛙築人鏈。18歲的張先生本來對pepe蛙不太認識，但因為這卡通人物經常在運動文宣中出現，故特意買一隻作紀念。他說，今日築人鏈主要為紀念8·31事件，他批評港鐵事發一個月後仍不願公開完整閉路電視片段，「咁好似身有屎」。

羅女士帶同7歲女兒Phyllis出席活動，其間Phyllis帶領在場人士大叫「光復香港，時代革命」等口號。羅女士憶述8·31當晚在家中看新聞直播，看見有警察在車廂打人的畫面，感到非常憤怒，亦不接受警方連日的解釋，希望事件盡快水落石出。

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