【旺角再遊行】眾被告押後11月再訊　部分人准延後宵禁時間 (20:10)

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近百名支持者到庭旁聽，下午兩時許，人龍排至法院後樓梯。各被告離開法院時，由親友開傘護送離開。

辯方投訴曾向控方索取文件不果，直至今日下午兩時許收到控方相片冊資料，形容對方「突襲」。辯方為大部分被告申請取消宵禁及不准離港命令，但裁判官拒絕完全取消，除了16歲鄧榮熙仍是中學生、不批准延後宵禁時間、廚師劉偉麟沒有要求更改時間，其餘被告均獲延後宵禁由凌晨1時開始，或因應工作需要取消部分日子的宵禁令。

於彌敦道和亞皆老街交界非法集結案共涉10名被告，其中首被告15歲男生另涉9月21日「光復屯門公園」涉藏改裝傘及行山杖等，被控兩項藏有攻擊性武器，其中一項為《簡易程序治罪條例》，一項為較嚴重的《公安條例》，案件今日在屯門裁判法院少年庭提訊，排期10月30日開審。

此案其他被告依次為學生鄧榮熙（16歲）、大專生陳駿霆（18歲）、在本地就讀海外大學課程的韓明恩（22歲）、銀行文員梁希頴（24歲）、文員廖智峯（22歲）、地盤文員陳嘉汶（34歲）、物業經理伍兆銘（24歲）、中大社工學系三年級生方施陽（20歲）和從事公司秘書文員蘇澄怡（22歲）。韓明恩另被控一項「未能出示身分證明文件」罪。

就阻差辦公的案件，控方稱被告廚師劉偉麟（31歲）涉藏有鎅刀及18厘米長的多用途刀，刀亦有鈎，考慮加控在公眾地方藏有攻擊性武器。

另一宗彌敦道及快富街交界非法集結案，兩名被告分別為攝影師李永豪（22歲）及迪士尼樂園舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto（36歲）。控方透露，此案下次提訊時，可準備讓被告答辯，裁判官預計明年1月開審。

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