【十一國慶．沙田馬場】馬會：禁帶激光筆入場　26投注站關閉15間6時關閉 (22:15)

馬會指出，在舉辦賽事時，一向以安全為首要考慮，盡責任確保賽駒、馬迷、騎師及員工時刻安全，又指感謝馬迷的體諒及耐性。

馬會同時公布，全港102間場場外投注站中，26間暫停服務，包括西區屈地街、灣仔軒尼詩道、佐敦柯士甸道、屯門市廣場、上環干諾道西、灣仔春園街、尖沙嘴漢口道、荃灣荃富街、上環德輔道西、銅鑼灣謝斐道、尖沙嘴寶勒巷、荃灣青山道、中環天星、銅鑼灣波斯富街、太子彌敦道、荃灣沙嘴道、中環干諾道中、旺角彌敦中心、太子長沙灣道、葵芳、灣仔謝斐道、旺角亞皆老街、黃大仙豪苑、沙田沙角街、沙田好運中心及大圍道。

另外，15間場外投注處明日提早於下午6時暫停服務，包括西區卑路乍街、北角馬寶道、油麻地砵蘭街、屯門建榮街、上環水坑口街、旺角花園街、油麻地上海街、沙田禾輋、中環士丹利街、旺角登打士街、佐敦道、天后英皇道、北角電氣道、旺角塘尾道及尖沙嘴東。

其餘場外投注處明天提早於晚上8時暫停服務。

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