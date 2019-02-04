【十一國慶．沙田馬場】馬會：禁帶激光筆入場　26投注站關閉15間6時關閉 (22:15)

有網民發起明日（10月1日）到馬場聚集。馬會今日（9月30日）公布，明日沙田馬場賽馬如期舉行，但提醒馬迷請預留充裕時間接受保安檢查。馬會發言人指出，希望馬迷切勿攜帶可能對人馬安全構成危險的物品，激光筆屬禁止攜帶進場物品。
馬會指出，在舉辦賽事時，一向以安全為首要考慮，盡責任確保賽駒、馬迷、騎師及員工時刻安全，又指感謝馬迷的體諒及耐性。
馬會同時公布，全港102間場場外投注站中，26間暫停服務，包括西區屈地街、灣仔軒尼詩道、佐敦柯士甸道、屯門市廣場、上環干諾道西、灣仔春園街、尖沙嘴漢口道、荃灣荃富街、上環德輔道西、銅鑼灣謝斐道、尖沙嘴寶勒巷、荃灣青山道、中環天星、銅鑼灣波斯富街、太子彌敦道、荃灣沙嘴道、中環干諾道中、旺角彌敦中心、太子長沙灣道、葵芳、灣仔謝斐道、旺角亞皆老街、黃大仙豪苑、沙田沙角街、沙田好運中心及大圍道。
另外，15間場外投注處明日提早於下午6時暫停服務，包括西區卑路乍街、北角馬寶道、油麻地砵蘭街、屯門建榮街、上環水坑口街、旺角花園街、油麻地上海街、沙田禾輋、中環士丹利街、旺角登打士街、佐敦道、天后英皇道、北角電氣道、旺角塘尾道及尖沙嘴東。
其餘場外投注處明天提早於晚上8時暫停服務。