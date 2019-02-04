【逃犯條例】被射傷眼印尼女記者將向警投訴　警被指笑着向攝記噴胡椒　稱「一剎那」表情不反映事實 (18:23)

有本地印尼語傳媒SUARA女記者Veby Mega Indah昨日（29日）在灣仔站行人天橋直播採訪時，懷疑被數米外的警員擎槍射中，橡膠子彈傷及右眼眼眉位置倒地，警察公共關係科總警司謝振中今（30日）表示，當時橋上有大量暴徒，向橋下的警員投擲兩枚汽油彈，警員「別無選擇下」，使用相應武力處理，他強調警員「並不會刻意瞄住記者射擊」。他表示，得知對方仍在休養中，並且將會向警方作出正式投訴。(相關報道：警向天橋射橡膠 印尼記者疑眼眉中彈)
23:15報道：右眼受傷印尼記者留醫東院情況嚴重 指摘警方向傳媒開槍
至於警員被拍下近距離向攝記噴胡椒噴劑時面露笑容，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥說，單憑一張相片並無前因後果，不能夠反映當時事實全部，不會評論一剎那被拍下的警員樣子，他強調當時的同事前方仍有很多示威者，相信「唔會有人笑得出」。
警方在例行記者會中，被問及有被捕示威者遭用作人盾，江永祥否認，反指涉事警員十分忙碌，「一心幾用」，在成功制服及為示威者上手扣後，警員前方有大批不願意散開的暴力示威者湧向他的方向，強調不存在有人盾情況出現。
至於被問及如何分辨喬裝示威者的警員或「臥底」警員，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指澄清，「臥底」喬裝示威者的警員是兩種不同的部署，他表示，警方不建議一般市民前往高危暴力示威區，所以「唔需要去識別邊一啲係探員，邊一啲係示威者」，而警員在拘捕時會表示自己是警員。(相關報道：警喬裝示威者被追打 轟實彈脫身)
灣仔分區指揮官周虹表示，為配合明日灣仔會展10．1國慶升旗禮，整個會展半島及灣仔北一帶道路會封閉，包括博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道通往灣仔北的出口、介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道、介乎龍合街與博覽道東之間的一段龍和道、中環及灣仔繞道通往龍和道的道路。
警察公共關係科總警司謝振中及行動部警司方志堅，均否認警方曾表示發射胡椒球的最短距離是兩米，方志堅更表示最長及最短的射程距離是視乎不同行動的需要。