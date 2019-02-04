【逃犯條例】被射傷眼印尼女記者將向警投訴　警被指笑着向攝記噴胡椒　稱「一剎那」表情不反映事實 (18:23)

23:15報道：右眼受傷印尼記者留醫東院情況嚴重 指摘警方向傳媒開槍

至於警員被拍下近距離向攝記噴胡椒噴劑時面露笑容，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥說，單憑一張相片並無前因後果，不能夠反映當時事實全部，不會評論一剎那被拍下的警員樣子，他強調當時的同事前方仍有很多示威者，相信「唔會有人笑得出」。

警方在例行記者會中，被問及有被捕示威者遭用作人盾，江永祥否認，反指涉事警員十分忙碌，「一心幾用」，在成功制服及為示威者上手扣後，警員前方有大批不願意散開的暴力示威者湧向他的方向，強調不存在有人盾情況出現。

至於被問及如何分辨喬裝示威者的警員或「臥底」警員，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指澄清，「臥底」喬裝示威者的警員是兩種不同的部署，他表示，警方不建議一般市民前往高危暴力示威區，所以「唔需要去識別邊一啲係探員，邊一啲係示威者」，而警員在拘捕時會表示自己是警員。(相關報道：警喬裝示威者被追打 轟實彈脫身)

灣仔分區指揮官周虹表示，為配合明日灣仔會展10．1國慶升旗禮，整個會展半島及灣仔北一帶道路會封閉，包括博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道通往灣仔北的出口、介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道、介乎龍合街與博覽道東之間的一段龍和道、中環及灣仔繞道通往龍和道的道路。

警察公共關係科總警司謝振中及行動部警司方志堅，均否認警方曾表示發射胡椒球的最短距離是兩米，方志堅更表示最長及最短的射程距離是視乎不同行動的需要。

警方記者會 相關報道：

警方：10．1情況將極危險 示威者行為與恐怖主義愈來愈近

逃犯條例 相關報道：

罷課籌備平台再發動罷課 逾200中學生遮打集會

灣仔站部分出入口仍然封閉

旁聽市民喝罵檢控官 大律師公會：可構成藐視法庭

【元朗靜坐】兩黑衣人涉元朗「私了」提堂被拒保釋

社總會長：許麗明被捕6小時才能見律師 未知會否被起訴

何韻詩向淋油者提告 兩疑犯涉公然侮辱等罪

涂謹申：警提早拘人或因近十一 梁美芬籲市民國慶勿參與暴力

民陣10．1遊行上訴被駁回