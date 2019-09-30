涉建議3800萬元換欺詐案證人不作供　英籍律師脫妨礙司法罪 (18:40)

被告Kevin Richard Bowers被控於2010年2月25日及3月2日，向鄭潔賢的代表律師范家碧及Thomas Alexander Fyfe提出一筆3800萬元的和解金，換取相關證人包括其中一名清盤人Hill Nicolas不出庭作供。

區院法官裁決時表示，案件在9年前發生，3人首次會議是在高院一個公眾地方，而非私人會議室，而且控方的兩名主要證人范家碧和Thomas Alexander Fyfe在庭上供詞不一，加上Thomas Alexander Fyfe在盤問中承認，會議上被告沒作出不妥當建議，所以裁定被告首項妨礙司法公正罪名不成立。

至於第二項控罪，法官稱，被告案發時與Thomas Alexander Fyfe在置地廣場一個咖啡店會面，Thomas Alexander Fyfe在庭上作供時已忘記當日對話正確次序，亦沒指出被告當時有明確表示付3800萬元和解金，以換取清盤人不出庭作供；而且，若被告要妨礙司法公正，不會在該會議上提出考慮透過證人傳票，傳召司法管轄權外的證人出庭作供，加上無證據證明被告試圖對Hill Nicolas作出影響或游說其不作供，所以裁定被告第二項妨礙司法公正罪名不成立。

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