【逃犯條例】遭警近距噴椒　朱凱廸函盧偉聰促交代警員身分 (17:55)

工黨何偉航昨日（29日）遇襲，朱凱廸今往醫院探望。他說，何偉航頭部多處受傷，「縫好多針」，右手拇指骨碎裂，左手食指亦要做手術。他引述何偉航稱，昨日原與西貢地區人士舉辦居民諮詢會，因安全風險取消，及後收到自稱居民者致電稱有意與他溝通，何偉航不虞有詐往會面，結果遇襲。(相關報道：4漢西貢街頭棍毆工黨何偉航)

民主派稱追究疑似臥底警縱火

人民力量陳志全稱，胡椒噴劑亦是攻擊性武器，完全不需要。他又指出，昨日與該黨譚得志欲設街站，惟警方稱「一開站就拉你」，形容無法律理據，較戒嚴、設《緊急法》更差，質疑警方濫捕。

民主派會議新任召集人陳淑莊強調，警察有武力標準，不能任意亂用。民主黨尹兆堅稱，擔心臥底警員喬裝示威者，因有市民已目睹疑似臥底警縱火，民主派會就此積極追究。陳志全又稱，警員喬裝示威者，並無身穿制服、編號或委任證，且蒙面，「市民如何知道你是警察還是悍匪？市民要制服悍匪，用武力是合情理，要頒英勇獎章」。

對於警方今日拘捕藝人王宗堯等人，陳志全稱上次8月31日前亦有多人被捕，警方勿認為拘捕頭面人物便會較少人出來，強調不要以為可震懾港人。

對於近日建制派與特首林鄭月娥會面期間，林鄭月娥曾提及押後或取消區議會選舉，陳淑莊解釋，《區議會條例》列明投票日押後不得超過14日，亦列明投票日要在區議會任期完結的15至60日內。她稱，林鄭「一邊對話一邊搞小動作」，只會破壞整個環境。

尹兆堅認為是建制派希望藉此逃避反修例運動而來的民意，「不容許市民藉制度表達民意、想逃避選舉崩盤」；並稱區選會衍生117席特首選舉及立法會的區議會界別，強調憲制上並非可有可無。議會陣線區諾軒稱，《公民與政治權利國際公約》列明須有定期、開放、平等選舉，若隨意延期或取消是民主倒退。

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