【逃犯條例】警方：10．1情況將極危險　示威者行為與恐怖主義愈來愈近 (17:14)

警察公共關係科總警司謝振中今日（30日）在例行記者會表示，收到有關10月1日的情報，明天將會非常危險，示威者行動在深度及廣度有升級的趨勢，與恐怖主義愈行愈近，估計示威者會作出不同的行動，包括殺警、假扮警員殺人後嫁禍、在商場放火、向港鐵站扔汽油彈及縱火，甚至招募有自殺傾向的人執行上述計劃。
謝振中表示，不希望這些情報變成事實，但警方已做好準備，有信心及有能力處理。他指出，現時香港受恐襲的程度屬中等，預計明天將有非常暴力事件發生，呼籲市民不要參與違法及暴力活動，若遇上暴力事件要立即離開現場或躲在安全的地方後報警，千萬不要留下拍攝。
否認便衣警喬裝示威者縱火 周末拘157人四成為學生
警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥否認昨日（29日）在灣仔有喬裝示威者的便衣警員縱火，反指示威者將他們所作的違法行為，推在便衣警員身上，相信公眾對此已感到非常厭倦。
江又表示，過去周末拘捕了157人，年齡介乎12至63歲，其中67人是學生，佔所有被捕者43%，警方對此趨勢表示擔心，呼籲年輕人及學生在作任何行為要停一停、想一想。江表示，過去的周末警方使用了332枚催淚彈、306枚橡膠子彈、95枚布袋彈及79枚海綿彈；示威者投擲了逾100個汽油彈。
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