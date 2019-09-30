衛生署指乳房植入物有致癌風險　醫管局提醒女士留意腫痛情況 (17:45)

衛生署早前獲悉，澳洲醫療用品管理局在檢視當地患上「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」個案和相關化驗結果後，近日因應相關風險採取預防措施，包括暫停使用多款型號的乳房植入物，為期6個月，並從市場回收相關產品。

衛生署指出，「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」是罕見疾病，這種癌症可在進行植入手術多月或多年後出現，影響病人的免疫系統。該病並非乳房組織的癌症，通常植入物附近組織會出現液體積聚的情況，乳房或腋下出現腫塊，而絕大部分患者可透過移除植入物及圍繞植入物的莢膜後痊癒。

衛生署表示，美國和澳洲的監管機構均不建議沒有出現徵狀的人移除乳房植入物。署方提醒，植入乳房植入物的女士應留意有否出現相關徵狀，例如腫脹、腫塊或疼痛。如有的話，應向為其進行植入手術的外科醫生，或有相關經驗的外科醫生尋求意見。

醫管局稱，截至目前為止，公立醫院並沒有病人患上「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」的報告，提醒在公立醫院進行有關手術的病人，需按時返回公立醫院覆診，以及定期進行所需檢查。

醫管局早前就有關產品安全資訊召開專家小組評估，認為需要平衡相關病人再次進行手術與患上有關併發症的相對風險。如果病人沒有徵狀，無需取出有關植入物，公立醫院會繼續密切監察病人的情況及作出適切跟進。

其他報道︰【Emily Online】警代表團抵北京參加國慶活動 光頭警長登長城圓夢

其他報道︰德國國會議員代表團上周訪港 與陳茂波進餐交流香港近況