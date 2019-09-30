北角幸福大廈三級火　消防救出兩長者 (20:00)

許小姐的婆婆住在9樓，大火時婆婆被困單位內，她嘗試上樓拯救婆婆，惟走到半途因火場煙太大，她雙手全黑，即使使用電筒照明也未能前行。她說，平日見火警的煙是白色的，但這次火警的煙是黑色，「好似有毒氣體，有臭膠味」。她遂向消防表示自己的婆婆仍在樓上，等候兩小時後，消防終將其婆婆帶到樓下安全位置。

消防處署理消防區長（港島東）張家文指出，消防4時接獲火警報告，4分鐘內到場，並於到場後20分鐘將火警升為三級。消防處其出動113名消防員、24名救護員、30輛消防車、9輛救護車，其動用1條喉及3隊煙帽隊灌救。他指出，火場位於幸福大樓5樓一單位，面積8米乘10米，消防共疏散28人，另有50人自行疏散。消防共救出兩人，包括在5樓至6樓梯間救出一名70歲老婦，及於大廈天台救出一名90歲老翁，二人吸入濃煙不適，其中老婦昏迷，被送到東區醫院深切治療部。火警原因仍有待深入調查。

【16:48】下午4時，北角幸福大廈一單位起火，消防派出一隊煙帽隊到場開喉灌救，並於下午4時24分將火警升至三級。現場一名中年婦人不適，由救護車送往東區醫院治理。消防現時仍在場撲火，兩輛救護車在場戒備。