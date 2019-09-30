退休檢控官布偉倫踢凹的士　刑毁罪成罰款3000兼賠維修費 (16:55)

60歲被告布偉倫早前否認一項刑事損壞罪。控罪指出，布偉倫於2018年3月16日，在中環雲咸街55號無合法辯解而損毁一部的士。

案情指出，涉案司機王季林當日下午4時多到的士管理公司取車，該的士完好無缺。當晚11時許，被告及其友人截車時，王季林稱，他已「冚旗」及表示不載客；之後從車身左方聽到「嘭」一聲，發現車身左尾門有一個位置凹陷。他引述被告以廣東話承認「係我踢㗎」，又質問「邊個叫你唔車我番屋企？」辯方曾質疑被告被的士撞到，才要跳起避開，令車身留下凹痕，惟王季林否認此說法。

裁判官香淑嫻表示，事主王季林有6年駕駛的士經驗，他取車時應會妥善檢查車輛，故相信凹痕是案發時造成。香官又稱，該凹痕位於的士左尾門，有一定高度，加上事主稱被告曾承認「係我踢㗎」，裁定被告案發時蓄意踢凹車身。

被告的證人供辭和辯方律師曾指出，案發時的士車速很快，被告要跳起以避開的士；惟香官稱，被告在未經宣誓下錄取該口供，因此法庭不予比重。

辯方求情時指出，被告曾在律政司工作20年，服務香港社會和司法制度。香官終裁定被告罰款3000元，並向涉案司機賠償4500元維修費。

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