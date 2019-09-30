離婚侍應涉兩度與男童肛交　官斥可恥判囚10年 (16:30)

法官引述被告施榮通（39歲）的心理和精神報告指出，被告屬幼稚、愚昧、自尊心和智力低的成年人，被告同時害怕與成年人接觸，當中以異性更為明顯，透過在遊樂場與小學生接觸下，才能重拾認同感。報告又指出，被告沒精神病，但有戀童癖，重犯風險高，建議他接受輔導。

至於現時11歲的涉案男童，其精神評估顯示他未有承受創傷後壓力症候群等問題，其母親事後亦拒絕兒子進一步索取心理評估，稱沒察覺兒子有不正常之處。法官指出，男童當時年紀輕、二人年齡差距大、被告重複犯案、沒使用安全套、犯案過程曾作拍攝，以及威脅男童會公開相關圖像，均屬本案加刑因素，男童事後雖沒呈現任何創傷，惟被告的罪責不會因而降輕。

案情指出，9歲男童去年2月在堅尼地城一公園認識被告，被告自稱「孫悟空」。至去年4月，男童遺失手機，被告向男童稱其手機遭人取走，要男童拍攝下體影片，才可取回手機。男童隨被告返回住所，由被告用手機拍攝他的陽具和肛門。被告後來兩度約男童見面，但藉詞對方遲到，而帶男童到傷殘廁所拍攝陽具及非禮對方作「懲罰」。被告後來與男童兩度肛交。被告最終於去年5月24日被捕，警方從其手機找出6段涉案影片及1張相片。

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