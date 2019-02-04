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【Emily Online】警代表團抵北京參加國慶活動　光頭警長登長城圓夢 (16:15)

近4個月的反修訂《逃犯條例》風暴令唔少本港警察都喺內地爆紅，適逢中華人民共和國成立70周年，警隊共10名代表獲邀到北京參加國慶活動。代表團今日（30日）到長城遊覽，其中，「香港光頭警長劉澤基就喺微博大讚長城壯觀，又話自己終於完成願望。

10個警察嘅代表團成員今日手持國旗，喺八達嶺長城影相留念。微博已有56萬粉絲嘅劉澤基回程時上載照片，另附上一張八達嶺長城登城證書相，話自己終於完成願望，「長城！你比我想的還要壯觀！你是數千年來，保護我們中國人的巨龍！辛苦你啦！你還要繼續永遠保護我們中華民族！」

有網民帖文下留言，大讚劉sir係香港警隊嘅傑出代表、3萬多名香港警隊嘅精英之一。另有網民形容香港警察就係「保衛市民的鋼鐵長城」。內地《南方都市報》就報道，講佢係曬緊「好漢證」，話佢首次登長城心情好激動，「忘了自己膝蓋有傷，跑在了隊伍的最前面」。

立法會議員何君堯昨午（29日）亦到長城遊覽，佢喺微博發文話，要勸香港年輕人，「多回祖國走走，看看大好山河」，又話「登長城，存正道，做個愛國利民的好漢、英雄！」

（中通社／南方都市報／劉澤基、何君堯微博）

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