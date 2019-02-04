【逃犯條例】罷課籌備平台再發動罷課　逾200中學生遮打集會　 (15:35)

集會先由樂隊Boyz Reborn帶領，與參加者高唱《願榮光歸香港》，以及高呼「五大訴求 缺一不可」、「香港人加油」等口號，台上亦有不同嘉賓分享及設公民講堂等。

中五張同學︰中學生不應沉默，應一同爭取民主自由

就讀中五的張同學過往曾參與遊行集會，9月初亦在校內罷課。她說，中學生不應沉默，應出來真正參與，一同爭取民主自由。她批評，警方濫捕、使用不當武力，自己亦較關注新屋嶺被指虐待等事件，「現時的正義去了哪裏？為何我們以前崇拜的職業，變成我們最鄙視的職業？」 張同學又表示，政府太遲宣佈撤回修例，「對話會」沒有誠意及沒用。

霍太︰不想女兒將來活在「每樣嘢都要驚」的環境

霍太帶同將滿兩歲的女兒到場支持。她認為現時港人集會、遊行等自由漸被收窄，將來甚至會失去，故應好好珍惜。對於警方濫捕和使用過度武力，她感到非常憤怒及心痛，每次看示威直播都會哭。霍太稱，從國泰員工被解僱等事件，可見港人正失去言論自由，她不想女兒將來活在「每樣嘢都要驚」的環境。

眾志副主席鄭家朗︰警方大搜捕殺雞儆猴

「中學生罷課籌備平台」由香港眾志、青年反修例關注組及中學生反修例關注組組成。香港眾志副主席鄭家朗稱，「五大訴求 缺一不可」，希望於10月1日前，藉今日罷課活動迫使政府回應訴求，批評政府及警方散播白色恐怖，又形容「對話平台」一派胡言，沒有意義，覺得政府應直接回應訴求。集會原邀請藝人王宗堯發言，但他今早被捕，鄭家朗批評警方大搜捕殺雞儆猴。

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