【逃犯條例】七一衝擊立法會 孫曉嵐、城大學生記者等5人保釋須守宵禁令 (19:42)

7名被告全部暫時毋須答辯，案件押後至12月13日，待警方進一步調查。除早前因其他案件被還押的畢慧芬和潘浩超，其餘被告獲准保釋，其間不得進入立法會範圍，並不得離港及須守宵禁令。近百名市民到庭旁聽，有旁聽人士須站於走廊。

7名被告為5男2女，依次為學生黃家豪（20歲）、廚師羅樂生（19歲）、 車房工人周樂謙（29歲）、運輸工人何俊諺（21歲）、無業的畢慧芬（24歲）、無業的孫曉嵐（23歲） 及無業的潘浩超（31歲）。

7名被告同被控一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪。控罪指稱，被告今年7月1日在立法會綜合大樓，違反《立法會（權力及特權）條例》第8(3)條所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，而該指令是用以規限任何人進入立法會會議廳範圍或規限該些人士在立法會會議廳範圍內的行為。

黃家豪另被加控一項刑事毁壞罪，控罪指稱他同日在立法會大樓內，無合法辯解而損壞屬於香港特別行政區政府的一本基本法。

潘浩超被加控兩項參與非法集結罪，指稱他同日在立法會大樓外及添美道2號政府總部外，連同其他身分不詳的人非法集結。他另被控兩項刑事毁壞罪，指稱他同日在立法會大樓外，無合法辯解而損壞屬於港府的立法會大樓；以及在政府總部外，無合法辯解而損壞屬於港府的政府總部。

辯方透露，首被告黃家豪為城大編委記者，次被告羅樂生為學生，現與父親同住。第三被告周樂謙任職車房職員，須工作至晚上9時、或有時加班至更夜。第四被告何俊諺日間任職運輸工人，晚間任職食物回收公司職員。第六被告孫曉嵐持社工學士學位，並剛完成港大法律系碩士學位，現正尋找非牟利機構、與人權有關的全職工作，現於港大做研究工作。

除第五被告畢慧芬和第七被告潘浩超因其他案件被還押，各被告均透過律師申請毋須或較短時數的宵禁令，惟裁判官最終下令該5名被告獲准以2000元保釋，其間不得進入立法會附近、即添美道、夏慤道、添華道和龍和道範圍，不得離港並須守宵禁令。

據悉，涉刑事毁壞的被告於大閘犯案；首被告涉損毁黃色的《基本法》小冊子；第七被告曾擲蛋和水樽。

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