【元朗靜坐】兩黑衣人涉元朗「私了」提堂被拒保釋 (13:35)

首被告張裕泰（30歲）報稱任職送貨員，被控襲擊致造成身體傷害、刑事損壞共兩罪。次被告陳澧圖（25歲）報稱裝修工人，被控一項有意圖而傷人罪。控罪指出，首被告於2019年9月22日元朗康景街3號至19號利景樓地下外襲擊李德忠，以及在元朗輕鐵康樂站無合理辯解下損壞李德忠的黑色「小米」牌手機。次被告於相同日子，在元朗輕鐵康樂站與一班不知名人士，意圖使張灌雄身體受嚴重傷害，非法及惡意傷害他。

據了解，首被告的兩項控罪為連續事件，他首先在康景街指罵其中一名事主，其後用手按壓他在地下及拳打施襲。不久，有片段拍攝到一班群眾圍著該事主，該事主一度登上的士準備離開，首被告站在人群中間，將事主拉出車外，取得事主電話後擲地破壞，事主有瘀傷及流血等。首被告另涉9月12日在銅鑼灣工作期間，與途人碰撞及爭執，涉以摺凳襲擊，在警方保釋期間再犯本案，以及沒有依期往警署報到。

第三項控罪則涉及一群人圍毆躺地38歲白衣中年漢，其間有人持棍打事主頭部，穿黑衣的次被告則涉以拳腳襲擊，事主流血送院治理，頭部需縫17針。

控方申請押後，以待警方進一步調查，包括科學鑑證被告手機、檢視錄影片段、緝捕在逃人士，因案情嚴重反對兩人保釋。

辯方表示，首被告患自閉症，有情緒及社交障礙，近年沒有覆診，現有社工跟進個案。他曾就讀副學士，但沒有完成課程，現任職外賣員，月入約1.1萬元。次被告有中五學歷，現為主題樂園外判工人，月入約1.5萬元；他與胞弟同住，為家中經濟支柱。

署任主任裁判官蘇文隆表示，首被告有不依期報到紀錄，若非因本案被捕，他仍會逃避不報到；次被告的指控嚴重，擔心他畏罪潛逃，終拒絕兩人保釋，將他們還押至12月20日再訊。

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