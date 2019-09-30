向酒樓工作前女友潑通渠　女方身體兩成燒傷　地盤工認罪 (13:20)

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法官將案件押後至11月1日判刑，以索取傷者進一步的醫療報告，及最新的傷勢照片。被告何朝暾（案發時40歲）今日承認於2019年5月27日，在尖沙嘴帝國中心好彩海鮮酒家，向何海玲淋潑腐蝕性液體，意圖向對方造成嚴重傷害，以及同日向張時雄和林彩霞造成嚴重身體傷害。

控辯雙方承認事實指出，被告與事主何海玲於2009年8月同居，事主至去年4月因被告的性格問題而分手，並在好彩海鮮酒家開始新工作。案發當日，事主工作期間看見被告手持一金屬罐走向她，她遂迴避對方和蹲坐在地，惟感覺到其頭和頸部遭淋潑液體，兩名坐在附近的食客亦同時被液體濺中受傷。事主當時感疼痛，並跑向其同事，對方發現她被淋黑色液體，並在觸碰其頭髮時，發現自己的雙手遭燒傷。被告其後遭酒家兩名員工截停和報警。

事主送院後證實臉、頸、背部、肩膀、前臀、腿和腳部超過20%的二級燒傷，事後需接受多次手術，亦需接受植皮和清創術，最終於去年8月出院，目前仍需接受精神科治療。兩名茶客則分別承受背部約5%的二級燒傷、左手和眼眉少於5%的一級燒傷，以及左臉和左上臀少於2%的一級燒傷。

被告在警誡下指出，他與事主相識約20年和育有兩名女兒，惟二人從未正式註冊結婚。被告又稱，事主至去年3月搬走，他無法接受分手一事，認為事主有外遇，亦對對方沒說明原因下要求分手的行為感憤怒，故將通渠水注入金屬罐內，並前往事主工作的餐廳與對方對話，最終將通渠水淋向事主的臉和頸部。

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