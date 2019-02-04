利用「轉數快」盜款逾17萬及洗黑錢逾42萬　23歲男判囚20個月 (14:10)

被告陳志豪（23歲）早前承認全部21項控罪。控罪指稱，被告去年10月期間利用不法取得的6位受害人資料，登記假的支付寶帳戶，透過「轉數快」盜取受害人銀行戶口約17.5萬元；意圖詐騙而誘使受害人所開戶的銀行向被告授權轉帳，導致被告獲得利益。

控方案情指出，被告用「轉數快」提取6位受害人近17萬元銀行存款後，再將款項存入12個支付寶帳戶，包括自己的帳戶及Tap & Go「拍住賞」戶口。被告其後以12個支付寶帳戶，清洗逾42萬元的贜款。

被告警誡後承認，他從facebook「散工王」群組取得6位受害人的個人資料，才可假冒他們登記支付寶帳戶，他亦承認用贓款買了一部iPhone XS手機。

裁判官早前索取被告的教導所報告，報告指被告去年10月犯案時，正值所涉一宗欺詐案的警方保釋期、以及另一宗欺詐案的法庭保釋期，隨後棄保潛逃。裁判官相信，被告犯案時自知無能力償還所盜款項；他精心策劃如此迂迴的犯罪手法，案件所得全歸自己，稱判監是唯一的選擇。

裁判官考慮到被告13項洗黑錢罪名，是首8項盜竊罪的延續，因此有6個月刑期可同期執行，合共判監20個月。

除本案外，被告另涉去年1月在拍賣平台「Carousell」出售閃卡、模型及PS4光碟，收了買家共約7500元卻不發貨，他早前承認3項欺詐罪，今被判囚8星期；刑期與「轉數快」案件分期執行，即被告兩案共囚20個月8星期。

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