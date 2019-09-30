【逃犯條例】何韻詩向淋油者提告　兩疑犯涉公然侮辱等罪 (12:51)

何韻詩今日（30日）凌晨在facebook表示，自己被潑油漆，是麻煩了點，洗也洗不掉，皮膚被殘留物刺到紅紅腫腫，「但假設這樣能讓更多人明白現在台灣和香港處境的嚴重性，但願也是這樣一個意外的公義彰顯」。

何韻詩已決定向兩名疑犯提出控告，包括恐嚇、公然侮辱和毁損等罪。她說，或許有人會認為花這麼多心力提告，不過會讓疑犯拘留幾十天並罰錢，但她強調，若「一個人獨善其身退下，將縱容更多類似事件發生，更多人將受害」。

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何韻詩昨被淋油後，警方現場逮捕疑犯胡志偉及梁太富。台北警方今日上午完成筆錄口供，將涉案兩人依涉嫌公然侮辱罪、強制罪、毁損罪和妨害集遊移送台北地方檢察署偵辦。

涉案疑犯胡志偉及梁太富均為大陳島鄉情文化促進會成員，胡志偉也是中華統一促進黨自忠黨部榮譽主任委員。

台北市政府警察局發布新聞稿表示，何韻詩首次訪台時，警方聯絡何韻詩秘書，建議提供近身保護，但遭回絕。她昨日再度訪台參與台港大遊行，警方按情報獲悉有數個不同意見團體將到場抗議，派出6名警員隨行保護。惟何韻詩昨突然決定於濟南路受訪，警員擬近身保護時，卻遭工作人員阻擋接近，只能在附近周邊警戒，不料兩名戴「反送中」字樣工作帽及穿著相似工作人員服裝的男子向何韻詩潑漆，在場警員和工作人員迅速將兩人制服拘捕。

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北市府警局稱，事發後已加強保護何韻詩的警力，重申全力保障合法集會遊行立場，嚴厲譴責任何形式暴力犯罪行為，若有非法暴力行為者，必依法嚴辦。

（中央社）

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