【逃犯條例】涂謹申：警提早拘人或因近十一　梁美芬籲市民國慶勿參與暴力 (12:20)

涂謹申認為，警方昨日採取的策略是先下手為強，盡快驅散、拘人及突擊等，相信與十一國慶有關，如能提早拘捕前線激進示威者，扣留48小時便可減低10月1日的衝擊。梁美芬稱，雙方都早出手。她說香港近日處於高度戒備狀態，預計明日國慶將有大事發生，呼籲市民不要響應網上號召，參與任何暴力行為。

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警方證實昨日於灣仔行動中，有警員曾向天鳴槍一發示警。涂謹申表示，警方為保護自身安全有權開槍保護自己，但認為安排警員喬裝有一定風險，因喬裝警員參與示威時或要作違法的事，以免行動與市民不一致被識穿身分。梁美芬說，執法人員或靠喬裝找出首腦，她表示，不會說警察沒有問題，但警員始終是人，也有情緒，又稱暴力只會毀滅「一國兩制」，市民不應癱瘓警隊及相信暴力可以爭取政制改革。

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警方昨午在金鐘道一帶大規摸拘捕，一名中學男生示威者被制服後，向拍片者大呼自己名字，隨即引來最少4至5名警員揮棍圍毆。涂謹申形容事件「嚴重過朱經緯案」，批評警方「打犯」是干犯「酷刑罪」，最嚴重可判終身監禁，亦斥責即使面對殺人犯都不可濫用私刑。梁美芬表示，沒看有關片段，但希望警方可就事件向公眾解釋。

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區議會選舉提名期本周五開始，建制派議員早前與特首林鄭月娥會面，會後有人引述林太會上稱若票站受衝擊，不排除取消該區選舉。涂謹申表示，法律列明如果選舉不能夠公平進行，可押後14日舉行。他稱，古今中外、世界各國的例子，通常是敗選或不服氣一方會破壞票站，認為現時特首民望低、建制派認受性低，反問「邊個上風，邊個下風，邊個最有機會破壞？」

梁美芬期望區議會選舉可如期舉行，她表示，希望不同政見的市民可以透過投票方式表達意見，又稱作為從政的人會承擔在反修例上的不足，會面向群眾及選民。

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