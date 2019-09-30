【逃犯條例】警證實警員灣仔向天鳴槍示警　「以保護自身安全」 (08:17)

相關報道：警喬裝示威者被追打 轟實彈脫身

警方今日（30日）凌晨發新聞稿稱，昨日下午5時30分，警方於灣仔港鐵站附近行動時，有數名警員一度被大量暴力示威者包圍襲擊，警員生命受到嚴重威脅，遂向天鳴槍一發示警，以保護自身安全。

警方嚴厲譴責示威者昨在港島的暴力行為，指大批示威者昨日下午約1時起於銅鑼灣一帶非法集結，其後在金鐘及灣仔一帶大肆堵路破壞，並衝擊警方防線，並破壞多個港鐵站設施，在銅鑼灣及灣仔港鐵站出入口及附近街道縱火，又在金鐘道焚燒橫額及雜物，向警車及政府建築物投擲硬物，多次向警務人員投擲大量汽油彈。警方多次警告不果後，隨即展開驅散行動，包括使用催淚煙、橡膠子彈、布袋彈、海綿彈等，以及出動人群管理特別用途車（俗稱水炮車）。

警方指出，連月以來，示威者的暴力程度不斷升級，行為目無法紀，重申不會容忍任何暴力行為，對於示威者的暴力行為，予以嚴厲的譴責，定必繼續嚴正執法，維護香港的公共安全，對所有違法行為追究到底。

逃犯條例 相關報道：

國慶前夕 催淚彈快射速龍快衝 警民港島激戰 示威者汽油彈擲政總

特稿：警策略轉進取 提早突擊拘「勇武」