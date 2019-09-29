【港島交通】港鐵：灣仔站關閉 (15:45)

【15:31】港鐵稱，港島線於筲箕灣站發生的列車事故已完成處理，港島線列車服務逐步回復正常。

【15:03】港鐵稱，港島線一列往堅尼地城方向列車，在筲箕灣站上落客期間被人打開連接緊急出口及軌道的斜道，來往柴灣站和西灣河站列車服務暫停。

【14:36】反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民今（29日）發起「全球反極權大遊行」，遊行無申請不反對通知書；警方下午2時許開始施放催淚彈驅散人群。運輸署表示，因道路情況，以下途經香港島一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

港島巴士暫停：15B

港島巴士改道：5B、5X、11、25A、40M、72、72A、77、96、170、592、930、930X、962B、962X、969、A11、E11、E11A、H1、H2、103、108、112、116、170、601、603、619、671、673、680、681、690、914、948、968

[九巴路線改道資訊]

[新巴城巴路線改道資訊]

港島專線小巴改道：25、4C、40、40X、5、69X

電車服務：介乎北角至金鐘之間來回線的電車服務暫停。

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